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Рецепт яблучних пундиків з йогуртовою глазур'ю

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт яблучних пундиків з йогуртовою глазур'ю

Яблучні пончики / Фото: Credits

Ці ароматні яблучні пундики можна подавати з цукровою пудрою або приготувати для подачі глазур із сидру та йогурту.

Пончики виходять дуже пухкими, а  йогуртову глазур краще подавати як соус разом із ними.

Інгредієнти

борошно
1 скл.
коричневий цукор
1/3 скл.
кориця
1 ч. л.
мелений імбир
1/2 ч. л.
мелена гвоздика
дрібка
запашний перець
дрібка
сіль
дрібка
розпушувач
1 ч. л.
патока (мед або кленовий сироп)
1 ч. л.
грецький йогурт
1/4 скл.
молоко
1/2 скл.
яйце
1 шт.
вершкове масло
2+1 ст. л.
яблуко (нарізане дрібними кубиками)
1 шт.
гаряча вода
2 скл.
лимонний сік
1 ч. л.
грецький йогурт
1 скл.
цукрова пудра
1/2 скл.
яблучний сидр
2 ст. л.
патока (мед або кленовий сироп)
1 ст. л.
  1. Приготуйте глазур: змішайте всі складові (1 склянку йогурту, сидр, цукрову пудру та патоку) у скляній або пластиковій мисці. Накрийте та поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин і максимум на 1 день.
  2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Покладіть яблука (вони мають бути дрібно нарізані, майже подрібнені) у невелику миску. Додайте лимонний сік і гарячу воду так, щоб яблука були повністю покриті, і дайте їм охолонути, поки ви готуєте тісто.
  3. У великій мисці змішайте борошно, коричневий цукор, корицю, імбир, гвоздику, запашний перець, сіль та розпушувач (тобто всі сухі інгредієнти). Пальцями розітріть холодне масло, поки суміш не стане однорідною.
  4. У середній мисці змішайте молоко, яйце, йогурт і патоку до однорідної маси. Повільно і обережно вмішайте молочну суміш у борошняну суміш. Будьте обережні, щоб не перемішати дуже сильно.
  5. Викладіть тісто у кондитерський мішок.
  6. Злийте воду з яблук. Змастіть форму для міні-пончиків розтопленим маслом, потім покладіть кілька шматочків яблук у кожну порожнину для пончиків. Видавіть тісто для пончиків зверху яблук у порожнині для пончиків так, щоб вона була заповнені приблизно на 2/3. Будьте обережні, щоб не переповнити, інакше ви отримаєте пишні мафіни-пончики.
  7. Випікайте у духовці приблизно 7 хвилин, потім дістаньте пончики з духовки. Дайте трохи охолонути, потім переверніть форму на решітку, щоб пончики повністю охолонули.
  8. Подавайте з йогуртовою глазур'ю.

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