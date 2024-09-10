Рецепт яблучних пундиків з йогуртовою глазур'ю

Ці ароматні яблучні пундики можна подавати з цукровою пудрою або приготувати для подачі глазур із сидру та йогурту.
Пончики виходять дуже пухкими, а йогуртову глазур краще подавати як соус разом із ними.
Інгредієнти
- борошно
- 1 скл.
- коричневий цукор
- 1/3 скл.
- кориця
- 1 ч. л.
- мелений імбир
- 1/2 ч. л.
- мелена гвоздика
- дрібка
- запашний перець
- дрібка
- сіль
- дрібка
- розпушувач
- 1 ч. л.
- патока (мед або кленовий сироп)
- 1 ч. л.
- грецький йогурт
- 1/4 скл.
- молоко
- 1/2 скл.
- яйце
- 1 шт.
- вершкове масло
- 2+1 ст. л.
- яблуко (нарізане дрібними кубиками)
- 1 шт.
- гаряча вода
- 2 скл.
- лимонний сік
- 1 ч. л.
- грецький йогурт
- 1 скл.
- цукрова пудра
- 1/2 скл.
- яблучний сидр
- 2 ст. л.
- патока (мед або кленовий сироп)
- 1 ст. л.
- Приготуйте глазур: змішайте всі складові (1 склянку йогурту, сидр, цукрову пудру та патоку) у скляній або пластиковій мисці. Накрийте та поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин і максимум на 1 день.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Покладіть яблука (вони мають бути дрібно нарізані, майже подрібнені) у невелику миску. Додайте лимонний сік і гарячу воду так, щоб яблука були повністю покриті, і дайте їм охолонути, поки ви готуєте тісто.
- У великій мисці змішайте борошно, коричневий цукор, корицю, імбир, гвоздику, запашний перець, сіль та розпушувач (тобто всі сухі інгредієнти). Пальцями розітріть холодне масло, поки суміш не стане однорідною.
- У середній мисці змішайте молоко, яйце, йогурт і патоку до однорідної маси. Повільно і обережно вмішайте молочну суміш у борошняну суміш. Будьте обережні, щоб не перемішати дуже сильно.
- Викладіть тісто у кондитерський мішок.
- Злийте воду з яблук. Змастіть форму для міні-пончиків розтопленим маслом, потім покладіть кілька шматочків яблук у кожну порожнину для пончиків. Видавіть тісто для пончиків зверху яблук у порожнині для пончиків так, щоб вона була заповнені приблизно на 2/3. Будьте обережні, щоб не переповнити, інакше ви отримаєте пишні мафіни-пончики.
- Випікайте у духовці приблизно 7 хвилин, потім дістаньте пончики з духовки. Дайте трохи охолонути, потім переверніть форму на решітку, щоб пончики повністю охолонули.
- Подавайте з йогуртовою глазур'ю.
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