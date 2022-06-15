Рецепт яєчні скрембл із куркумою

Скрембл — це насправді яєчня бовтанка, яка готується з великою кількістю вершкового масла.
Яйця на сніданок – це завжди хороша ідея. Тим більше, скрембл. І нехай вас не лякає кількість олії, вчені вважають, що кето-дієта подовжує життя.
Складники:
- 3 великі яйця
- 1,5 склянки сирого молодого шпинату
- 1 столова ложка вершкового або топленого масла
- 1 чайна ложка порошку куркуми
- сіль та перець за смаком
Приготування
Яйця та куркуму збийте у мисці.
Вершкове масло розтопіть на сковороді на середньому вогні.
Додайте шпинат і перемішайте з олією, поки він не зав'яне.
Додайте яєчну суміш із куркумою. Весь час перемішуйте яйця, краще це робити кожні 30 секунд, весь процес приготування яєць займає 2-3 хвилини.
Приправте сіллю та перцем.
Яйця можна подавати з беконом, помідорами, авокадо чи зеленню.
Читайте також:
- Голландський млинець — швидкий сніданок для всієї родини
- Крем сабайон із полуницею — рецепт від Андрія Величка
- Тортилья: рецепт справжнього іспанського омлету