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Рецепт яєчні скрембл із куркумою

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Рецепт яєчні скрембл із куркумою

Фото: Credits

Скрембл — це насправді яєчня бовтанка, яка готується з великою кількістю вершкового масла.

Яйця на сніданок – це завжди хороша ідея. Тим більше, скрембл. І нехай вас не лякає кількість олії, вчені вважають, що кето-дієта подовжує життя.

Складники:

  • 3 великі яйця
  • 1,5 склянки сирого молодого шпинату
  • 1 столова ложка вершкового або топленого масла
  • 1 чайна ложка порошку куркуми
  • сіль та перець за смаком

Приготування

Яйця та куркуму збийте у мисці.

Вершкове масло розтопіть на сковороді на середньому вогні.

Додайте шпинат і перемішайте з олією, поки він не зав'яне.

Додайте яєчну суміш із куркумою. Весь час перемішуйте яйця, краще це робити кожні 30 секунд, весь процес приготування яєць займає 2-3 хвилини.

Приправте сіллю та перцем.

Яйця можна подавати з беконом, помідорами, авокадо чи зеленню.

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