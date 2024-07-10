Рецепт закускових кексів із кабачка, сиру та помідорів

Кекси з кабачка, сиру та помідорів – це дуже легка і корисна страва.

Особливість у тому, що їх можна приготувати увечері, а вранці вам залишиться лише розігріти кекси. Страва виходить красивою та апетитною.

Інгредієнти кабачок 0,5 шт. яйця курячі 2 шт. сир твердий 50 г помідор 1 шт. паприка солодка мелена 0,5 ч. л. часник сушений 0,5 ч. л. сіль зелена цибуля 3 пера

Кабачок вимийте та обсушіть. Натріть на великій тертці. Помідор наріжте кубиком. Цибулю зелену дрібно подрібніть. У мисці змішайте кабачок, помідор, твердий сир, яйця, паприку, часник і зелену цибулю. Посоліть та перемішайте. Суміш розкладіть по силіконових формах. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

Якщо у вас немає силіконових форм, то випікайте у звичайних, але тоді їх потрібно змастити олією.

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