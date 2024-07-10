Рецепт закускових кексів із кабачка, сиру та помідорів

Кекси з кабачка, сиру та помідорів – це дуже легка і корисна страва.
Особливість у тому, що їх можна приготувати увечері, а вранці вам залишиться лише розігріти кекси. Страва виходить красивою та апетитною.
Інгредієнти
- кабачок
- 0,5 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 50 г
- помідор
- 1 шт.
- паприка солодка мелена
- 0,5 ч. л.
- часник сушений
- 0,5 ч. л.
- сіль
- зелена цибуля
- 3 пера
- Кабачок вимийте та обсушіть. Натріть на великій тертці.
- Помідор наріжте кубиком.
- Цибулю зелену дрібно подрібніть.
- У мисці змішайте кабачок, помідор, твердий сир, яйця, паприку, часник і зелену цибулю. Посоліть та перемішайте. Суміш розкладіть по силіконових формах.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Якщо у вас немає силіконових форм, то випікайте у звичайних, але тоді їх потрібно змастити олією.
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