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Рецепт закускових кексів із кабачка, сиру та помідорів

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
248 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
249
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт закускових кексів із кабачка, сиру та помідорів

Закусочні кекси з сиру та помідорів. / Фото: Credits

Кекси з кабачка, сиру та помідорів – це дуже легка і корисна страва.

Особливість у тому, що їх можна приготувати увечері, а вранці вам залишиться лише розігріти кекси. Страва виходить красивою та апетитною.

Інгредієнти

кабачок
0,5 шт.
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
50 г
помідор
1 шт.
паприка солодка мелена
0,5 ч. л.
часник сушений
0,5 ч. л.
сіль
зелена цибуля
3 пера
  1. Кабачок вимийте та обсушіть. Натріть на великій тертці.
  2. Помідор наріжте кубиком.
  3. Цибулю зелену дрібно подрібніть.
  4. У мисці змішайте кабачок, помідор, твердий сир, яйця, паприку, часник і зелену цибулю. Посоліть та перемішайте. Суміш розкладіть по силіконових формах.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

Якщо у вас немає силіконових форм, то випікайте у звичайних, але тоді їх потрібно змастити олією.

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