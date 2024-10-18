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Рецепт заливного пирога з фаршем на кефірі

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
245 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт заливного пирога з фаршем на кефірі

Заливний пиріг з фаршем на кефірі / Фото: Credits

Особливість приготування заливного пирога на кефірі в тому, що він не вимагає тривалого замішування та піднімання тіста. Як начинку використовуйте будь-який фарш.

Пиріг виходить повітряним із соковитою апетитною начинкою з фаршу. Його зручно брати із собою в дорогу, на роботу чи дати дитині до школи.

Інгредієнти

кефір
300 мл
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
90 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
фарш курячий
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
  1. Цибулю очистіть, промийте і дрібно наріжте.
  2. Фарш викладіть у миску. Додайте цибулю, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте.
  3. Для тіста: теплий кефір з'єднайте з яйцями, сіллю, борошном та розпушувачем. Перемішайте.
  4. Форму для запікання вистеліть пергаментом та вилийте половину тіста. Викладіть на тісто м'ясну начинку і за допомогою ложки розподіліть її формою, злегка вдавлюючи в тісто. Зверху вилийте другу половину тіста. Поставте пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте із духовки. Щойно він трохи охолоне, вийміть його з форми і подайте до столу.

Поради:

Перед тим, як відправити пиріг у духовку, за бажанням посипте його кунжутом.

Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.

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