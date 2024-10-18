Рецепт заливного пирога з фаршем на кефірі

Особливість приготування заливного пирога на кефірі в тому, що він не вимагає тривалого замішування та піднімання тіста. Як начинку використовуйте будь-який фарш.
Пиріг виходить повітряним із соковитою апетитною начинкою з фаршу. Його зручно брати із собою в дорогу, на роботу чи дати дитині до школи.
Інгредієнти
- кефір
- 300 мл
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 90 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- фарш курячий
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- Цибулю очистіть, промийте і дрібно наріжте.
- Фарш викладіть у миску. Додайте цибулю, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте.
- Для тіста: теплий кефір з'єднайте з яйцями, сіллю, борошном та розпушувачем. Перемішайте.
- Форму для запікання вистеліть пергаментом та вилийте половину тіста. Викладіть на тісто м'ясну начинку і за допомогою ложки розподіліть її формою, злегка вдавлюючи в тісто. Зверху вилийте другу половину тіста. Поставте пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте із духовки. Щойно він трохи охолоне, вийміть його з форми і подайте до столу.
Поради:
Перед тим, як відправити пиріг у духовку, за бажанням посипте його кунжутом.
Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.