Рецепт заливного пирога з фаршем на кефірі

Особливість приготування заливного пирога на кефірі в тому, що він не вимагає тривалого замішування та піднімання тіста. Як начинку використовуйте будь-який фарш.

Пиріг виходить повітряним із соковитою апетитною начинкою з фаршу. Його зручно брати із собою в дорогу, на роботу чи дати дитині до школи.

Інгредієнти кефір 300 мл яйця курячі 2 шт. борошно пшеничне 90 г розпушувач 1 ч. л. сіль 0,5 ч. л. фарш курячий 300 г цибуля ріпчаста 1 шт. перець чорний мелений сіль

Цибулю очистіть, промийте і дрібно наріжте. Фарш викладіть у миску. Додайте цибулю, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте. Для тіста: теплий кефір з'єднайте з яйцями, сіллю, борошном та розпушувачем. Перемішайте. Форму для запікання вистеліть пергаментом та вилийте половину тіста. Викладіть на тісто м'ясну начинку і за допомогою ложки розподіліть її формою, злегка вдавлюючи в тісто. Зверху вилийте другу половину тіста. Поставте пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте із духовки. Щойно він трохи охолоне, вийміть його з форми і подайте до столу.

Поради:

Перед тим, як відправити пиріг у духовку, за бажанням посипте його кунжутом.

Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.