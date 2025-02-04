Рецепт заливного пирога з яйцем і зеленою цибулею

Особливість приготування пирога в тому, що його практично неможливо зіпсувати, він завжди вдається. Начинка для цього пирога на кефірі може бути будь-якою.
Пиріг готується без дріжджів, розкачування тіста та з найдоступніших продуктів. Тісто виходить повітряним, м'яким, а начинка буде ніжною та ароматною.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне – 200 г
- кефір 2,5% – 400 г
- яйце – 3 шт.
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль
Для начинки:
- яйце куряче – 4 шт.
- цибуля зелена – 100 г
- масло вершкове – 50 г
- сіль
- кунжут
Приготування:
- Яйця відваріть круто десять хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та дрібно наріжте.
- Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником, подрібніть.
- Для начинки з'єднайте в мисці яйця, цибулю, розтоплене вершкове масло, посоліть і перемішайте.
- Для тіста яйця з сіллю збийте віничком, додайте кефір, просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішайте. Тісто вийде, як густа сметана.
- Форму для запікання змастіть олією. Вилийте до неї половину тіста, викладіть на нього начинку, потім зверху розподіліть решту тіста та посипте кунжутом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин до золотавого кольору. Вийміть з духовки, остудіть у формі 10 хвилин, потім наріжте порційними шматочками і подайте до столу.
Поради:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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