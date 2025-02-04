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Рецепт заливного пирога з яйцем і зеленою цибулею

Рецепт заливного пирога з яйцем і зеленою цибулею

Пиріг з яйцем і зеленою цибулею / Фото: Credits

Особливість приготування пирога в тому, що його практично неможливо зіпсувати, він завжди вдається. Начинка для цього пирога на кефірі може бути будь-якою.

Пиріг готується без дріжджів, розкачування тіста та з найдоступніших продуктів. Тісто виходить повітряним, м'яким, а начинка буде ніжною та ароматною.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне – 200 г
  • кефір 2,5% – 400 г
  • яйце – 3 шт.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль

Для начинки:

  • яйце куряче – 4 шт.
  • цибуля зелена – 100 г
  • масло вершкове – 50 г
  • сіль
  • кунжут

Приготування:

  1. Яйця відваріть круто десять хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте та дрібно наріжте.
  2. Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником, подрібніть.
  3. Для начинки з'єднайте в мисці яйця, цибулю, розтоплене вершкове масло, посоліть і перемішайте.
  4. Для тіста яйця з сіллю збийте віничком, додайте кефір, просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішайте. Тісто вийде, як густа сметана.
  5. Форму для запікання змастіть олією. Вилийте до неї половину тіста, викладіть на нього начинку, потім зверху розподіліть решту тіста та посипте кунжутом.
  6. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин до золотавого кольору. Вийміть з духовки, остудіть у формі 10 хвилин, потім наріжте порційними шматочками і подайте до столу.

Поради:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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