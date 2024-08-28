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Рецепт заливного пирога зі сливами

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
438 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
402
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт заливного пирога зі сливами

Заливний пиріг зі сливами / Фото: Credits

На приготування апетитного заливного пирога зі сливами ви витратите мінімум часу, а готується він із найдоступніших інгредієнтів.

Ніжне тісто, що тане в роті, яке замішуються на сметані, та кисло-солодка слива нікого не залишать байдужим. Такий пиріг обов'язково сподобається вам та вашим рідним.

Інгредієнти

сливи
500 г
борошно пшеничне
250 г
яйця курячі
3 шт.
сметана 20%
130 г
цукор
60 г +20 г для посипання слив
сода
1 ч. л.
лимонна кислота
0,5 ч. л.
олія
50 г
сіль
щіпка
вершкове масло
для змащування форми
цукрова пудра
  1. Сливи помийте, розріжте на половинки та очистіть від кісточок.
  2. Збийте міксером яйця із цукром до пишної піни. До яєчної маси додайте сіль, олію та сметану. Невеликими порціями всипте просіяне борошно, перемішайте. Додайте лимонну кислоту, соду і ще раз перемішайте.
  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і вилийте тісто. Викладіть сливи зрізом нагору і злегка їх утоплюйте. Посипте цукром.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин. Дайте трохи готовому пирогу охолонути у формі. Потім вийміть із неї, посипте цукровою пудрою і подайте до столу.

Поради:

  • За бажанням сливи можна посипати корицею.

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