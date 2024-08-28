Рецепт заливного пирога зі сливами

На приготування апетитного заливного пирога зі сливами ви витратите мінімум часу, а готується він із найдоступніших інгредієнтів.
Ніжне тісто, що тане в роті, яке замішуються на сметані, та кисло-солодка слива нікого не залишать байдужим. Такий пиріг обов'язково сподобається вам та вашим рідним.
Інгредієнти
- сливи
- 500 г
- борошно пшеничне
- 250 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сметана 20%
- 130 г
- цукор
- 60 г +20 г для посипання слив
- сода
- 1 ч. л.
- лимонна кислота
- 0,5 ч. л.
- олія
- 50 г
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- для змащування форми
- цукрова пудра
- Сливи помийте, розріжте на половинки та очистіть від кісточок.
- Збийте міксером яйця із цукром до пишної піни. До яєчної маси додайте сіль, олію та сметану. Невеликими порціями всипте просіяне борошно, перемішайте. Додайте лимонну кислоту, соду і ще раз перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом і вилийте тісто. Викладіть сливи зрізом нагору і злегка їх утоплюйте. Посипте цукром.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин. Дайте трохи готовому пирогу охолонути у формі. Потім вийміть із неї, посипте цукровою пудрою і подайте до столу.
Поради:
- За бажанням сливи можна посипати корицею.
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