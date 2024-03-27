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Рецепт запеченої картоплі з пармезаном

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
272
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт запеченої картоплі з пармезаном

Запечена картопля з пармезаном / Фото: Credits

Її можете подати як для домашньої вечері як гарнір, так і на святковий стіл. Страва стане чудовою альтернативою смаженій картоплі або картоплі фрі. Апетитну, ситну та хрумку картоплю подавайте до улюбленого соусу або до свіжого салату.

Інгредієнти

картопля
500 г
сир пармезан
100 г
вершкове масло
20 г
оливкова олія
1 ст. л.
паприка солодка
1 ч. л.
часниковий порошок
0,5 ч. л.
прованські трави
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю вимийте. Розріжте на половинки і надріжте сіточкою.
  2. Сир натріть на дрібній тертці.
  3. Розтопіть вершкове масло, змішайте з оливковою олією. Додайте паприку, перець, прованські трави, часник та сіль. Перемішайте. Змастіть картоплю та посипте сиром. Викладіть на деко.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 50 хвилин.

Поради:

Сир можна замінити будь-яким твердим.

Посипте готову страву улюбленою зеленню

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