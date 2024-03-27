Рецепт запеченої картоплі з пармезаном

Її можете подати як для домашньої вечері як гарнір, так і на святковий стіл. Страва стане чудовою альтернативою смаженій картоплі або картоплі фрі. Апетитну, ситну та хрумку картоплю подавайте до улюбленого соусу або до свіжого салату.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- сир пармезан
- 100 г
- вершкове масло
- 20 г
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- часниковий порошок
- 0,5 ч. л.
- прованські трави
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю вимийте. Розріжте на половинки і надріжте сіточкою.
- Сир натріть на дрібній тертці.
- Розтопіть вершкове масло, змішайте з оливковою олією. Додайте паприку, перець, прованські трави, часник та сіль. Перемішайте. Змастіть картоплю та посипте сиром. Викладіть на деко.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 50 хвилин.
Поради:
Сир можна замінити будь-яким твердим.
Посипте готову страву улюбленою зеленню
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