Рецепт запеченої картоплі з пармезаном

Її можете подати як для домашньої вечері як гарнір, так і на святковий стіл. Страва стане чудовою альтернативою смаженій картоплі або картоплі фрі. Апетитну, ситну та хрумку картоплю подавайте до улюбленого соусу або до свіжого салату.