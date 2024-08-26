Рецепт запіканки з баклажанів із м'ясним фаршем

Баклажани з фаршем, запечені в духовці, – це чудова страва для всієї родини.

Фарш чудово поєднується з баклажанами та помідорами, а сирна рум'яна скоринка зробить запіканку дуже апетитною. Овочі викладіть шарами та запікайте у духовці.

Інгредієнти баклажани 2 шт. фарш курячий 500 г сир твердий 200 г цибуля ріпчаста 1 шт. помідори 8 шт. перець чорний мелений сіль зелень

Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Посоліть і залиште на 20 хвилин, потім промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, перець чорний мелений, сіль і перемішайте. Твердий сир натріть на велику тертку. Помидори помийте і наріжте кружальцями. У форму для запікання першим шаром викладіть баклажани, потім фарш. Наступний шар – помідори. Шари знову повторіть у такій послідовності. Верхнім шаром мають бути помідори. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 40-45 хвилин, потім посипте сиром і відправте в духовку ще на п'ять хвилин. Готові запечені баклажани посипте зеленню.

Поради:

Фарш використовуйте будь-який.

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