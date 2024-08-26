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Рецепт запіканки з баклажанів із м'ясним фаршем

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
146 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
643
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт запіканки з баклажанів із м'ясним фаршем

Запіканка з баклажанів з м'ясним фаршем / Фото: Credits

Баклажани з фаршем, запечені в духовці, – це чудова страва для всієї родини.

Фарш чудово поєднується з баклажанами та помідорами, а сирна рум'яна скоринка зробить запіканку дуже апетитною. Овочі викладіть шарами та запікайте у духовці.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
фарш курячий
500 г
сир твердий
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
помідори
8 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Посоліть і залиште на 20 хвилин, потім промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
  2. У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
  3. Твердий сир натріть на велику тертку.
  4. Помидори помийте і наріжте кружальцями.
  5. У форму для запікання першим шаром викладіть баклажани, потім фарш. Наступний шар – помідори. Шари знову повторіть у такій послідовності. Верхнім шаром мають бути помідори.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 40-45 хвилин, потім посипте сиром і відправте в духовку ще на п'ять хвилин. Готові запечені баклажани посипте зеленню.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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