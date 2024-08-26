Рецепт запіканки з баклажанів із м'ясним фаршем

Баклажани з фаршем, запечені в духовці, – це чудова страва для всієї родини.
Фарш чудово поєднується з баклажанами та помідорами, а сирна рум'яна скоринка зробить запіканку дуже апетитною. Овочі викладіть шарами та запікайте у духовці.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- фарш курячий
- 500 г
- сир твердий
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- помідори
- 8 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Посоліть і залиште на 20 хвилин, потім промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
- У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Помидори помийте і наріжте кружальцями.
- У форму для запікання першим шаром викладіть баклажани, потім фарш. Наступний шар – помідори. Шари знову повторіть у такій послідовності. Верхнім шаром мають бути помідори.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 40-45 хвилин, потім посипте сиром і відправте в духовку ще на п'ять хвилин. Готові запечені баклажани посипте зеленню.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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