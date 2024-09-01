Рецепт запіканки з цвітної капусти з помідорами та сиром

Овочева запіканка – це корисна й легка страва. Перед запіканням капусту потрібно обов'язково відварити, так вона стане ніжнішою.
Запіканка готується в духовці. Овочі залийте сумішшю з молока та яєць і посипте сиром. Готується нескладно, а виходить смачно й ситно.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 600 г
- сир твердий
- 180 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- молоко
- 200 мл
- помідори
- 3 шт.
- суміш італійських трав
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Цвітну капусту помийте, розберіть на суцвіття та відваріть у киплячій підсоленій воді 5-8 хвилин. Відкиньте на друшляк і трохи остудіть.
- Для заливки з'єднайте яйця, чорний мелений перець, суміш італійських трав, молоко та сіль. Збийте віночком.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
- Помідори помийте і наріжте кружальцями.
- До змащеної олією форми викладіть капусту і залийте сумішшю. Зверху викладіть помідори та посипте твердим сиром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Поради:
- Коли відварюватимете капусту, можна додати у воду трохи куркуми для кольору.
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