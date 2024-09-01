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Рецепт запіканки з цвітної капусти з помідорами та сиром

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
94 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
49
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт запіканки з цвітної капусти з помідорами та сиром

Запіканка з цвітної капусти з помідорами та сиром / Фото: Credits

Овочева запіканка – це корисна й легка страва. Перед запіканням капусту потрібно обов'язково відварити, так вона стане ніжнішою.

Запіканка готується в духовці. Овочі залийте сумішшю з молока та яєць і посипте сиром. Готується нескладно, а виходить смачно й ситно.

Інгредієнти

цвітна капуста
600 г
сир твердий
180 г
яйця курячі
4 шт.
молоко
200 мл
помідори
3 шт.
суміш італійських трав
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Цвітну капусту помийте, розберіть на суцвіття та відваріть у киплячій підсоленій воді 5-8 хвилин. Відкиньте на друшляк і трохи остудіть.
  2. Для заливки з'єднайте яйця, чорний мелений перець, суміш італійських трав, молоко та сіль. Збийте віночком.
  3. Твердий сир натріть на великій тертці.
  4. Помідори помийте і наріжте кружальцями.
  5. До змащеної олією форми викладіть капусту і залийте сумішшю. Зверху викладіть помідори та посипте твердим сиром.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Поради:

  • Коли відварюватимете капусту, можна додати у воду трохи куркуми для кольору.

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