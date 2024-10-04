Рецепт запіканки з гарбуза з пастою і шпинатом

Цю ситну й корисну страву з кремовим смаком можна заморозити та зберігати в морозилці, щоб потім розігріти і подати до столу в потрібний момент.
Інгредієнти
- макарони (черепашки або ригатоні)
- 500 г
- пюре гарбузове
- 500 г
- вершки жирні
- 1/2 скл.
- часник
- 3 зубки
- чебрець (подрібнений)
- 3-4 гілочки
- перець червоний
- 1/2 стручка
- горіх мускатний
- щіпка
- сир твердий
- 250 г
- сир пармезан
- 120 г
- рикота
- 150 г
- шпинат
- 200 г
- сіль
- перець чорний свіжомелений
1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть велику форму для випікання антипригарним спреєм.
2. Доведіть велику каструлю з підсоленою водою до кипіння. Відваріть макарони до стану аль денте близько 7 хвилин або половину часу, зазначеного на пакованні. Залиште чверть склянки води від макаронів, потім злийте, промийте прохолодною водою і відставте вбік.
3. У великій мисці збийте гарбуз, жирні вершки та воду, в якій варилися макарони. Натріть зубки часнику, додайте 1 ч. л. солі, кілька щіпок перцю, чебрець, пластівці червоного перцю та мускатний горіх. Додайте 200 г твердого сиру, половину пармезану і шпинат, потім додайте макарони та перемішайте.
4. Перекладіть суміш до підготовленої форми для випікання. Зверху посипте рештою сиру та покладіть рикоту. Відправте до духовки та випікайте до утворення бульбашок 20-25 хвилин.
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