Рецепт запіканки з гарбуза з пастою і шпинатом

Цю ситну й корисну страву з кремовим смаком можна заморозити та зберігати в морозилці, щоб потім розігріти і подати до столу в потрібний момент.

Інгредієнти макарони (черепашки або ригатоні) 500 г пюре гарбузове 500 г вершки жирні 1/2 скл. часник 3 зубки чебрець (подрібнений) 3-4 гілочки перець червоний 1/2 стручка горіх мускатний щіпка сир твердий 250 г сир пармезан 120 г рикота 150 г шпинат 200 г сіль перець чорний свіжомелений

1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть велику форму для випікання антипригарним спреєм.

2. Доведіть велику каструлю з підсоленою водою до кипіння. Відваріть макарони до стану аль денте близько 7 хвилин або половину часу, зазначеного на пакованні. Залиште чверть склянки води від макаронів, потім злийте, промийте прохолодною водою і відставте вбік.

3. У великій мисці збийте гарбуз, жирні вершки та воду, в якій варилися макарони. Натріть зубки часнику, додайте 1 ч. л. солі, кілька щіпок перцю, чебрець, пластівці червоного перцю та мускатний горіх. Додайте 200 г твердого сиру, половину пармезану і шпинат, потім додайте макарони та перемішайте.

4. Перекладіть суміш до підготовленої форми для випікання. Зверху посипте рештою сиру та покладіть рикоту. Відправте до духовки та випікайте до утворення бульбашок 20-25 хвилин.

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