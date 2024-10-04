Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт запіканки з гарбуза з пастою і шпинатом

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт запіканки з гарбуза з пастою і шпинатом

Запіканка з гарбуза з пастою і шпинатом / Фото: Credits

Цю ситну й корисну страву з кремовим смаком можна заморозити та зберігати в морозилці, щоб потім розігріти і подати до столу в потрібний момент.

Інгредієнти

макарони (черепашки або ригатоні)
500 г
пюре гарбузове
500 г
вершки жирні
1/2 скл.
часник
3 зубки
чебрець (подрібнений)
3-4 гілочки
перець червоний
1/2 стручка
горіх мускатний
щіпка
сир твердий
250 г
сир пармезан
120 г
рикота
150 г
шпинат
200 г
сіль
перець чорний свіжомелений

1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть велику форму для випікання антипригарним спреєм.

2. Доведіть велику каструлю з підсоленою водою до кипіння. Відваріть макарони до стану аль денте близько 7 хвилин або половину часу, зазначеного на пакованні. Залиште чверть склянки води від макаронів, потім злийте, промийте прохолодною водою і відставте вбік.

3. У великій мисці збийте гарбуз, жирні вершки та воду, в якій варилися макарони. Натріть зубки часнику, додайте 1 ч. л. солі, кілька щіпок перцю, чебрець, пластівці червоного перцю та мускатний горіх. Додайте 200 г твердого сиру, половину пармезану і шпинат, потім додайте макарони та перемішайте.

4. Перекладіть суміш до підготовленої форми для випікання. Зверху посипте рештою сиру та покладіть рикоту. Відправте до духовки та випікайте до утворення бульбашок 20-25 хвилин.

Читайте також:

Дієтична смакота! Дуже простий рецепт! Кабачкова запіканка з грибами та сиром

Дієтична смакота! Дуже простий рецепт! Кабачкова запіканка з грибами та сиром

Повʼязані теми:

Наступна публікація