Рецепт запіканки з макаронів із індичкою

Запіканка з макаронів із індичкою – безпрограшний варіант м'яса та гарніру в одному посуді, без зайвого клопоту, для швидкого обіду чи вечері на всю родину. Основою страви будуть макарони із твердих сортів пшениці.
У вершковій заливці з яєць, сметани та вершків макарони з індичкою виходять ніжними, соковитими з апетитною сирною скоринкою.
Інгредієнти
- філе індички
- 500 г
- макарони
- 200 г
- твердий сир
- 120 г
- сметана
- 2 ст. л.
- помідори
- 1 шт.
- паприка
- 1 ч. л.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- яйця курячі
- 2 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- вершки 10%
- 150 мл
- сіль
- олія
- Філе індички наріжте на середні шматочки. Додайте сметану, паприку, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Залиште на 15 хвилин для маринування.
- Для заливання змішайте яйця, сметану, вершки, сіль та перемішайте.
- Помідори наріжте на кільця.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть сухі макарони, потім індичку, помідори та залийте заливкою. Закрийте фольгою і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин, за 10 хвилин до закінчення зніміть фольгу, щоб зарум'янився сир.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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