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Рецепт запіканки з макаронів із індичкою

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
266 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт запіканки з макаронів із індичкою

Запіканка з макаронів з індичкою / Фото: Credits

Запіканка з макаронів із індичкою – безпрограшний варіант м'яса та гарніру в одному посуді, без зайвого клопоту, для швидкого обіду чи вечері на всю родину. Основою страви будуть макарони із твердих сортів пшениці.

У вершковій заливці з яєць, сметани та вершків макарони з індичкою виходять ніжними, соковитими з апетитною сирною скоринкою.

Інгредієнти

філе індички
500 г
макарони
200 г
твердий сир
120 г
сметана
2 ст. л.
помідори
1 шт.
паприка
1 ч. л.
часник сушений
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
яйця курячі
2 шт.
сметана
3 ст. л.
вершки 10%
150 мл
сіль
олія
  1. Філе індички наріжте на середні шматочки. Додайте сметану, паприку, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Залиште на 15 хвилин для маринування.
  2. Для заливання змішайте яйця, сметану, вершки, сіль та перемішайте.
  3. Помідори наріжте на кільця.
  4. Твердий сир натріть на велику тертку.
  5. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть сухі макарони, потім індичку, помідори та залийте заливкою. Закрийте фольгою і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин, за 10 хвилин до закінчення зніміть фольгу, щоб зарум'янився сир.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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