Рецепт знаменитого чизкейку із серіалу "Друзі"

Усі фанати серіалу "Друзі" точно пам'ятають 11 серію 7 сезону, в якій Рейчел і Чендлер з'їдають божественний сирний пиріг, який призначався сусідці на ім'я місії Брейвермен, що мешкала поверхом нижче.

Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цю культову страву, а рецепт взяла з книжки "Друзі. Офіційна кулінарна книга".

Відео приготування цього чизкейку та покроковою інструкцією дівчина поділилася в TikTok у своєму блозі Tetianka cooks.

Корж:

100 г печива

65 г мигдальних горіхів

55 г вершкового масла

2 ст. л. цукру

1/4 ч.л. мускатного горіха

Начинка:

900 г крем-сиру

3 яйця

палички ванілі

200 г цукру

сік 1 лимона

Крем:

480 г сметани

50 г цукру

паличка ванілі

Приготування:

Помістіть усі сухі інгредієнти для коржа в блендер і перебийте. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Викладіть суміш на змащену маслом форму і розрівняйте по дну. Поставте форму в розігріту до 175 градусів духовку на 10-15 хвилин.

Поки корж запікається, збийте міксером до однорідної маси всі інгредієнти для начинки. Потім на корж вилийте масу і знову поставте пектися до духовки розігрітої до 160 градусів на 60-80 хвилин.

Коли чизкейк готовий, дістаньте з духовки і викладіть сметанний крем на верх. Поставте чмзкейк знову в духовку на 10 хвилин, потім дістаньте, дайте охолонути і поставте в холодильник на ніч.

Вранці зніміть з пирога форму і насолоджуйтеся.

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