Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт знаменитого чизкейку із серіалу "Друзі"

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт знаменитого чизкейку із серіалу "Друзі"

Кадр із серіалу "Друзі"

Усі фанати серіалу "Друзі" точно пам'ятають 11 серію 7 сезону, в якій Рейчел і Чендлер з'їдають божественний сирний пиріг, який призначався сусідці на ім'я місії Брейвермен, що мешкала поверхом нижче.

Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цю культову страву, а рецепт взяла з книжки "Друзі. Офіційна кулінарна книга".

Відео приготування цього чизкейку та покроковою інструкцією дівчина поділилася в TikTok у своєму блозі Tetianka cooks.

Корж:

  • 100 г печива
  • 65 г мигдальних горіхів
  • 55 г вершкового масла
  • 2 ст. л. цукру
  • 1/4 ч.л. мускатного горіха

Начинка:

  • 900 г крем-сиру
  • 3 яйця
  • палички ванілі
  • 200 г цукру
  • сік 1 лимона

Крем:

  • 480 г сметани
  • 50 г цукру
  • паличка ванілі

Приготування:

Помістіть усі сухі інгредієнти для коржа в блендер і перебийте. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Викладіть суміш на змащену маслом форму і розрівняйте по дну. Поставте форму в розігріту до 175 градусів духовку на 10-15 хвилин.

Поки корж запікається, збийте міксером до однорідної маси всі інгредієнти для начинки. Потім на корж вилийте масу і знову поставте пектися до духовки розігрітої до 160 градусів на 60-80 хвилин.

Коли чизкейк готовий, дістаньте з духовки і викладіть сметанний крем на верх. Поставте чмзкейк знову в духовку на 10 хвилин, потім дістаньте, дайте охолонути і поставте в холодильник на ніч.

Вранці зніміть з пирога форму і насолоджуйтеся.

@tetianka.cooks Забула додати кадр де вичавлюю сік лимона у начинку, але думаю ви і самі догадалися ####

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація