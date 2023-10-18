Рецепт знаменитого чизкейку із серіалу "Друзі"

Усі фанати серіалу "Друзі" точно пам'ятають 11 серію 7 сезону, в якій Рейчел і Чендлер з'їдають божественний сирний пиріг, який призначався сусідці на ім'я місії Брейвермен, що мешкала поверхом нижче.
Українська блогерка Тетяна Клочко вирішила відтворити цю культову страву, а рецепт взяла з книжки "Друзі. Офіційна кулінарна книга".
Відео приготування цього чизкейку та покроковою інструкцією дівчина поділилася в TikTok у своєму блозі Tetianka cooks.
Корж:
- 100 г печива
- 65 г мигдальних горіхів
- 55 г вершкового масла
- 2 ст. л. цукру
- 1/4 ч.л. мускатного горіха
Начинка:
- 900 г крем-сиру
- 3 яйця
- палички ванілі
- 200 г цукру
- сік 1 лимона
Крем:
- 480 г сметани
- 50 г цукру
- паличка ванілі
Приготування:
Помістіть усі сухі інгредієнти для коржа в блендер і перебийте. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте.
Викладіть суміш на змащену маслом форму і розрівняйте по дну. Поставте форму в розігріту до 175 градусів духовку на 10-15 хвилин.
Поки корж запікається, збийте міксером до однорідної маси всі інгредієнти для начинки. Потім на корж вилийте масу і знову поставте пектися до духовки розігрітої до 160 градусів на 60-80 хвилин.
Коли чизкейк готовий, дістаньте з духовки і викладіть сметанний крем на верх. Поставте чмзкейк знову в духовку на 10 хвилин, потім дістаньте, дайте охолонути і поставте в холодильник на ніч.
Вранці зніміть з пирога форму і насолоджуйтеся.
@tetianka.cooks Забула додати кадр де вичавлюю сік лимона у начинку, але думаю ви і самі догадалися ####
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