Рецепти пасок різного ступеня складності

Прості і заварні, парадні і шоколадні, фруктові, пряні, монастирські й царські – рецептів пасок не злічити, але всі вони – неодмінний атрибут великоднього бенкету, символ воскресіння Христового та очищення людства від гріха.

Паска або пасхальний кекс – різні назви одного й того ж – високого здобного обрядового хліба, який випікають тільки один раз на рік до світлого свята Великодня. За звичаєм випічкою займаються в Страсну п'ятницю і готують невеликі пасочки для кожного члена сім'ї і одну-дві великих паски для всіх. Паски, як і урочистий стіл загалом, мають бути прикрашені якомога багатше: візерунками з тіста, солодкою глазур'ю і різноманітними посипками.

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Їсти обрядову здобу заведено тільки після освячення в церкві, і це чи не найвідоміший великодній обряд. Також солодкою випічкою прийнято пригощати рідних, знайомих і зовсім незнайомих людей.

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Паска бездріжджова

Рівень – просто

Інгредієнти:

400 г борошна

60 г вершкового масла

300 мл молока

2 яйця

1 скл. цукру

½ ч. л. соди

½ скл. мигдалю

½ скл. цукатів

4 ст. л. лимонного соку

цедра ½ лимона

ванілін

Масло розтерти з жовтками і цукром, вливаючи лимонний сік по краплині. Додати борошно, молоко, ванілін, цедру, подрібнений мигдаль, цукати. Все вимішати і насамкінець покласти соду і збиті білки. Щойно сода і білки опинилися в тісті, інтенсивно і довго їх мішати не можна. Випікати за температури 180-200°С протягом 40-50 хвилин.

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Паска миттєва

Рівень – просто

Інгредієнти:

700 г борошна

25 г свіжих дріжджів

1/4 л молока

1/4 л сметани

1 скл. цукру

5 яєць

175 г вершкового масла

1 ч. л. кориці

Розвести дріжджі в теплому молоці, додати сметану і розм'якшене масло. Яйця збити з цукром і влити в молочну закваску. Додаючи потроху борошно, вимісити тісто з додаванням кориці. Поставити тісто на ніч у холодильник у відділ для овочів.

Вранці дістати тісто і дати йому трохи постояти в теплі, розкласти по формах, заповнюючи їх на третину об'єму і випікати за середньої температури (160°С) 40-45 хвилин. Прикрасити за бажанням.

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Паска класична

Рівень – середній

Інгредієнти:

750 г борошна

1,5 скл. молока

1 скл. цукру

225 г вершкового масла

35 г сухих дріжджів

5 яєць

1 ст. родзинок

1 ч. л. солі

1/2 ст. л. кардамону

1 пакетик ванільного цукру

У теплому молоці (36°С) розвести сухі дріжджі і додати дрібку цукру, ретельно розмішати. Вбити яйця і збити масу віничком (у жодному разі не блендером). Потім потроху всипати борошно, помішуючи, і в кінці додати сіль. Розтопити вершкове масло і влити в тісто. Все ще раз гарненько перемішати. Додати кардамон, ваніль, родзинки, викласти тісто на дошку і добре вимісити руками. Покласти тісто в глибоку ємність, накрити вологою тканиною – льоном або бавовною, і поставити в тепле місце без протягів. Коли тісто підніметься вдвічі, обім'яти його вручну і знову поставити підходити. Почекати поки воно підійде втретє.

Обмазати форми вершковим маслом і злегка присипати борошном. Заповнити тістом на одну третину і почекати поки воно підніметься до країв. Випікати в духовці, розігрітій до 160°С, приблизно 45 хвилин.

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Паска монастирська

Рівень – складно

Інгредієнти:

1 кг борошна

1 скл. вершків або сметани

100 г свіжих дріжджів

1 скл. родзинок

½ скл. коньяку або рому

10 яєчних жовтків

5 яєчних білків

600 г цукру

250 г вершкового масла

по 1/3 ст. л. мускатного горіха, ванілі, кардамону, шафрану

2 ч. л. без верху солі

Приготувати опару: в підігріті вершки або сметану, всипати, помішуючи, 300 г пшеничного борошна, додати 100 г дріжджів і неповну ложку цукру. Все перемішати, накрити рушником в два-три шари, і поставити в тепло на півгодини.

В цей час збити яєчні жовтки з цукром, додати розм'якшене, але не розтоплене вершкове масло і продовжувати збивати до однорідної маси.

Тільки-но опара збільшилася в об'ємі в 2-3 рази, влити в неї масляний гоголь-моголь і всипати добре просіяне борошно. Далі покласти всі прянощі і сіль і довго добре вимішувати, поки тісто не стане однорідним і не буде відлипати від стінок миски або дошки.

Ємність з тістом закутати пощільніше, наприклад, у плед, і залишити в теплі на 3-4 години.

Залити родзинки коньяком або ромом і, щойно тісто буде готове, покласти в нього. Насамкінець влити 5 збитих дочиста білків. Ще раз обережно вимішати.

Розігріти духовку до 200°С і підготувати форми. Укладати колобки з тіста на дно форм в половину обсягу і дати постояти, поки воно не підніметься до країв. Випікати залежно від розмірів від 25 хвилин (порційні паски) до 1 години.

Монастирську паску покривають лише білою глазур'ю, натомість прикрашають різними ласощами: мармеладом, горішками, зацукрованими ягодами, які укладають зверху глазурі, що застигає.

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Паска царська заварна

Рівень – складно

Інгредієнти:

1 кг борошна

3 скл. молока

50-70 г дріжджів

10 яєць

2 скл. цукру

300 г вершкового масла

сіль за смаком

10 зерен кардамону

1 шт. меленого мускатного горіха

подрібнений мигдаль, цукати, родзинки за смаком

Борошно заварити гарячим молоком, ретельно розмішати і охолодити до кімнатної температури. Розпустити дріжджі в невеликій кількості молока, додати до тіста і поставити в тепле місце. Коли тісто збільшиться вдвічі, вбити розтерті до білого кольору з цукром жовтки і перемішати. Обережно ввести збиті в піну білки, перемішати і дати тісту ще раз підійти в теплому місці. Далі в тісто, що піднялося, влити розтоплене (не гаряче!) вершкове масло, ще раз вимісити тісто і розкласти його по формах, заповнюючи їх до половини. Дати підійти до країв форми, поверхню змастити жовтком і випікати за температури 180°С до готовності.

Глазурі для пасок

Всілякі поливання та посипання не тільки урізноманітнюють смак випічки, а й надають їй святковий вигляд. Глазурі використовують ще теплими, а зверху обсипають шоколадною або кокосовою крихтою, горіхами, цукатами, навіть цукерками.

Біла

250 г цукрової пудри збити з 2 яєчними білками, дрібкою борошна і 1 ст. л. лимонного соку. Глазур має стати досить густою і не розтікатися.

Вершкова

300 г цукру змішати з 250 мл вершків 20%-вої жирності і варити на слабкому вогні, помішуючи, 30 хвилин, поки не загусне. Насамкінець покласти 50 г вершкового масла і 1 ч. л. ванільного цукру.

Фруктова

200 г цукрової пудри розтерти з 2 яєчними білками, потім додати 1 ст. л. соку лимона і 3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу.

Шоколадна

Розтопити в каструлі 25 г вершкового масла, додати 15 г какао і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Зняти каструлю з вогню і додавати потроху 1 скл. цукрової пудри, 2 ст. л. молока. Всипати дрібку кориці і повернути каструлю на вогонь на 1 хвилину.

Підготовка форм для пасок

Існують спеціальні форми для випічки, але цілком можна скористатися звичайними емальованими каструлями, а для маленьких виробів – високими консервними банками, наприклад, з-під ананасів. Форми змащують вершковим маслом, на дно кладуть кружок товстого паперу трохи більше від діаметра ємності і теж змащують маслом і потім присипають борошном або сухарями

Щоб паски вдалися

Хороша паска – це мінімум 4-5 годин роботи і, якщо довга праця в тягар, краще її і не починати, адже готувати великодню випічку потрібно тільки в хорошому настрої.

На кухні під час приготування має бути тихо, бажано, щоб крім господині туди ніхто не заходив, а температура трималася не нижче 25°С.

Всі продукти для пасок мають бути ідеально свіжими і вищої якості.

Борошно необхідно двічі просіяти через сито, щоб воно "набралося" повітря і паска була повітряною. Цукор необхідний найдрібніший.

Всі продукти для тіста мають бути однакової температури: яйця, молоко, вершки/сметану і масло потрібно за кілька годин вийняти з холодильника.

У місці, де підходить тісто, має бути однаково рівна температура і знизу, і зверху.

Правильне готове тісто можна різати ножем, і воно не буде тягнутися за лезом, а під час вимішування до нього не потрібно підсипати борошно.

Прянощі, родзинки, цукати кладуть тільки в самому кінці, коли інші інгредієнти добре вимішані.

Для золотистої скоринки потрібно змастити тісто, що піднялося у формі, жовтком з додаванням міцної чайної заварки.

Щоб верх не підгорів, коли він достатньо підрум'яниться, на нього зверху кладуть змочений у воді аркуш паперу.

Щоб паска в печі піднімалася рівномірно, в її середину встромляють дерев'яну паличку і разом з нею ставлять у духовку. Через 45 хвилин виймають і, якщо паличка суха - паска готова.

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