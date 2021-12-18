Рецепти страв з сьомги для новорічного столу

З норвезькою сьомгою можна приготувати страви для святкового столу без зайвих зусиль. Цю рибу легко і просто готувати, а її смак неодмінно порадує вас і ваших гостей.

Рулети з норвезької сьомги

Інгредієнти (на 4 порції):

400 г філе свіжої норвезької сьомги без шкіри і кісток

20 помідорів чері

15 каперсів

30 г волоських горіхів

1 солодка цибулина

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

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Помідори чері розрізати навпіл. Горіхи злегка обсмажити на сковороді без додавання олії, остудити і дрібно порубати. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистої скоринки. Інгредієнти для начинки перемішати. Філе сьомги розрізати на 2 частини, а потім розрізати пластинами завтовшки не більше 1 см. Рибу поперчити і посолити, викласти начинку і загорнути її всередину, закріпивши рулет дерев'яними шпажками. Сьомгу запікати в духовці за температури 170 градусів, приблизно 20 хвилин. Страву подавати з вареними овочами або рисом.

Роли з норвезькою сьомгою, маскарпоне, авокадо і цибулею-шніт

Інгредієнти (на 4 порції):

300 г філе слабосоленої норвезької сьомги без шкіри і кісток

100 г маскарпоне

1 упакування рисового паперу

1 авокадо

Спосіб приготування:

Авокадо очистити від шкірки, видалити серцевину, нарізати тонкими і невеликими шматочками. Філе сьомги нарізати тонкими скибочками, кожен із яких щільно змастити маскарпоне. На край викласти шматочок авокадо і загорнути в рулет. Рисовий папір злегка змочити і обернути рулет, перев'язавши цибулею-шніт.

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Канапе зі шпинатних млинців із мусом із норвезької сьомги

Інгредієнти (на 4 порції):

200 г слабосоленої норвезької сьомги

360 мл молока

200 мл води

50 мл олії

70 г цукру

10 г солі

210 г борошна

3 яйця

100 г шпинату

100 г сиру вершкового сиру ( "Філадельфія")

100 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Для приготування тіста необхідно змішати молоко, воду, масло, цукор, сіль, борошно і яйця і замісити. Листя шпинату подрібнити за допомогою блендера і додати в тісто. Приготувати млинці. Сьомгу подрібнити за допомогою блендера і змішати з вершковим сиром і вершковим маслом до отримання однорідної маси. Шар за шаром намазати млинці мусом, помістити в холодильник на 30 хвилин, потім нарізати на порційні шматочки.

Олена Решетова

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