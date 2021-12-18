Рецепти страв з сьомги для новорічного столу

З норвезькою сьомгою можна приготувати страви для святкового столу без зайвих зусиль. Цю рибу легко і просто готувати, а її смак неодмінно порадує вас і ваших гостей.
Рулети з норвезької сьомги
Інгредієнти (на 4 порції):
- 400 г філе свіжої норвезької сьомги без шкіри і кісток
- 20 помідорів чері
- 15 каперсів
- 30 г волоських горіхів
- 1 солодка цибулина
- сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Помідори чері розрізати навпіл. Горіхи злегка обсмажити на сковороді без додавання олії, остудити і дрібно порубати. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистої скоринки. Інгредієнти для начинки перемішати. Філе сьомги розрізати на 2 частини, а потім розрізати пластинами завтовшки не більше 1 см. Рибу поперчити і посолити, викласти начинку і загорнути її всередину, закріпивши рулет дерев'яними шпажками. Сьомгу запікати в духовці за температури 170 градусів, приблизно 20 хвилин. Страву подавати з вареними овочами або рисом.
Роли з норвезькою сьомгою, маскарпоне, авокадо і цибулею-шніт
Інгредієнти (на 4 порції):
- 300 г філе слабосоленої норвезької сьомги без шкіри і кісток
- 100 г маскарпоне
- 1 упакування рисового паперу
- 1 авокадо
Спосіб приготування:
Авокадо очистити від шкірки, видалити серцевину, нарізати тонкими і невеликими шматочками. Філе сьомги нарізати тонкими скибочками, кожен із яких щільно змастити маскарпоне. На край викласти шматочок авокадо і загорнути в рулет. Рисовий папір злегка змочити і обернути рулет, перев'язавши цибулею-шніт.
Канапе зі шпинатних млинців із мусом із норвезької сьомги
Інгредієнти (на 4 порції):
- 200 г слабосоленої норвезької сьомги
- 360 мл молока
- 200 мл води
- 50 мл олії
- 70 г цукру
- 10 г солі
- 210 г борошна
- 3 яйця
- 100 г шпинату
- 100 г сиру вершкового сиру ( "Філадельфія")
- 100 г вершкового масла
Спосіб приготування:
Для приготування тіста необхідно змішати молоко, воду, масло, цукор, сіль, борошно і яйця і замісити. Листя шпинату подрібнити за допомогою блендера і додати в тісто. Приготувати млинці. Сьомгу подрібнити за допомогою блендера і змішати з вершковим сиром і вершковим маслом до отримання однорідної маси. Шар за шаром намазати млинці мусом, помістити в холодильник на 30 хвилин, потім нарізати на порційні шматочки.
Олена Решетова
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