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Рецепти страв з сьомги для новорічного столу

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Рецепти страв з сьомги для новорічного столу

Credits

З норвезькою сьомгою можна приготувати страви для святкового столу без зайвих зусиль. Цю рибу легко і просто готувати, а її смак неодмінно порадує вас і ваших гостей.

Рулети з норвезької сьомги

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 400 г філе свіжої норвезької сьомги без шкіри і кісток
  • 20 помідорів чері
  • 15 каперсів
  • 30 г волоських горіхів
  • 1 солодка цибулина
  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Помідори чері розрізати навпіл. Горіхи злегка обсмажити на сковороді без додавання олії, остудити і дрібно порубати. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистої скоринки. Інгредієнти для начинки перемішати. Філе сьомги розрізати на 2 частини, а потім розрізати пластинами завтовшки не більше 1 см. Рибу поперчити і посолити, викласти начинку і загорнути її всередину, закріпивши рулет дерев'яними шпажками. Сьомгу запікати в духовці за температури 170 градусів, приблизно 20 хвилин. Страву подавати з вареними овочами або рисом.

Роли з норвезькою сьомгою, маскарпоне, авокадо і цибулею-шніт

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 300 г філе слабосоленої норвезької сьомги без шкіри і кісток
  • 100 г маскарпоне
  • 1 упакування рисового паперу
  • 1 авокадо

Спосіб приготування:

Авокадо очистити від шкірки, видалити серцевину, нарізати тонкими і невеликими шматочками. Філе сьомги нарізати тонкими скибочками, кожен із яких щільно змастити маскарпоне. На край викласти шматочок авокадо і загорнути в рулет. Рисовий папір злегка змочити і обернути рулет, перев'язавши цибулею-шніт.

© Credits
Credits

Канапе зі шпинатних млинців із мусом із норвезької сьомги

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 200 г слабосоленої норвезької сьомги
  • 360 мл молока
  • 200 мл води
  • 50 мл олії
  • 70 г цукру
  • 10 г солі
  • 210 г борошна
  • 3 яйця
  • 100 г шпинату
  • 100 г сиру вершкового сиру ( "Філадельфія")
  • 100 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Для приготування тіста необхідно змішати молоко, воду, масло, цукор, сіль, борошно і яйця і замісити. Листя шпинату подрібнити за допомогою блендера і додати в тісто. Приготувати млинці. Сьомгу подрібнити за допомогою блендера і змішати з вершковим сиром і вершковим маслом до отримання однорідної маси. Шар за шаром намазати млинці мусом, помістити в холодильник на 30 хвилин, потім нарізати на порційні шматочки.

Олена Решетова

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