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Рецепт дерунів із кабачків та картоплі
Особливість приготування дерунів із кабачків та картоплі в тому, що потрібно обов'язково з натертих овочів відтиснути сік.
Деруни виходять апетитними, ситними, з хрусткою скоринкою. Подайте зі сметаною, будь-яким соусом, свіжими овочами та зеленню.
Інгредієнти
- картопля
- 400 г
- кабачок
- 400 г
- яйця
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 5 скл.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- кріп свіжий
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- олія
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Картоплю очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником. Натріть на середній тертці та відтисніть сік.
Кабачок помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть на середній тертці та відтисніть сік.
У миску викладіть картоплю, кабачок, вбийте яйця, додайте подрібнений кріп, часник, паприку, чорний мелений перець і сіль, перемішайте. Всипте просіяне борошно і ще раз добре перемішайте до однорідної маси.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте деруни з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.
Поради:
Якщо кабачок молодий, шкірку залиште, якщо старий, — очистьте її.