ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

Рецепт дерунів із кабачків та картоплі

Особливість приготування дерунів із кабачків та картоплі в тому, що потрібно обов'язково з натертих овочів відтиснути сік.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
139 ккал
Деруни з кабачків та картоплі

Деруни з кабачків та картоплі / © Credits

Деруни виходять апетитними, ситними, з хрусткою скоринкою. Подайте зі сметаною, будь-яким соусом, свіжими овочами та зеленню.

Інгредієнти

картопля
400 г
кабачок
400 г
яйця
2 шт.
борошно пшеничне
5 скл.
часник сушений
1 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
олія

  1. Картоплю очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником. Натріть на середній тертці та відтисніть сік.

  2. Кабачок помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть на середній тертці та відтисніть сік.

  3. У миску викладіть картоплю, кабачок, вбийте яйця, додайте подрібнений кріп, часник, паприку, чорний мелений перець і сіль, перемішайте. Всипте просіяне борошно і ще раз добре перемішайте до однорідної маси.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте деруни з двох боків, на середньому вогні, до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо кабачок молодий, шкірку залиште, якщо старий, — очистьте її.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie