Рецепт домашньої соковитої курячої шаурми

Куряча шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

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Шаурма давно перестала бути лише вуличною їжею. Сьогодні її готують у ресторанах, кафе та вдома, експериментують із начинками, соусами та спеціями. Секрет вдалої домашньої шаурми полягає не лише у правильно обсмаженому м’ясі, а й у балансі текстур і смаків. На сторінці Iram’s Food Story розповіли про варіант курячої шаурми, який поєднує насичений смак, прості інгредієнти та ефектну подачу.

Інгредієнти

Для курки

куряче філе чи курячі стегна без кістки 900 г

свіжий часник 1 ст. л

майонез 2 ст. л

оливкова олія 1 ст. л

копчена паприка 1 ст. л

часникова приправа 1 ч. л

чорний перець 1 ч. л

мелений кмин ½ ч. л

коріандр ½ ч. л

мелений перець чилі 1 ч. л

куркума ½ ч. л

сіль

лимонний сік 1 ст. л

топлене масло чи рослинна олія 3 ст. л

Для цибулі

велика червона цибуля 1 шт.

свіжа петрушка 1 ст. л

сумах 1 ст. л

лимонний сік 1 ч. л

сіль

Для часникового соусу

майонез 80 г

сметана 80 г

кефір 3–4 ст. л

кетчуп 2 ст. л

гострий соус 2 ст. л

подрібнена петрушка 1 ч. л

лимонний сік 1 ч. л

часникова приправа 1 ст. л

копчена паприка 1 ст. л

сіль

чорний перець ½ ч. л

Для складання

тортилья 6 шт.

огірок (нарізаний кубиками)

помідор (нарізаний кубиками)

картопля фрі

маринованих огірків

Куряча шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготування

Наріжте куряче м’ясо тонкими смужками. У великій мисці змішайте сіль, чорний перець, часникову приправу, копчену паприку, куркуму, перець чилі, кмин і коріандр. Додайте майонез, оливкову олію, свіжий часник та лимонний сік. Викладіть курку у маринад і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий спеціями. Накрийте миску та залиште маринуватися щонайменше на 60 хв. У мисці з’єднайте майонез, сметану, кефір, кетчуп, гострий соус, лимонний сік, петрушку, копчену паприку та часникову приправу. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте вінчиком до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте ще трохи пахти, щоб відрегулювати густоту. Червону цибулю наріжте тонкими півкільцями та промийте холодною водою, щоб прибрати надмірну гіркоту. Додайте петрушку, сумах, лимонний сік і дрібку солі. Перемішайте та залиште на кілька хвилин. Розігрійте на пательні топлене масло чи олію. Обсмажуйте курку невеликими порціями, щоб вона рівномірно підрум’янилася, а не тушкувалася у власному соку. Готуйте приблизно 8–10 хв, періодично помішуйте, до повної готовності та золотистої скоринки. Злегка підігрійте тортилью. На основу нанесіть щедрий шар часникового соусу, додайте цибулю із сумахом, обсмажену курку, свіжі помідори та огірки, мариновані огірочки та хрустку картоплю фрі. Зверху додайте ще трохи соусу. Загорніть тортилью у щільний рулет та одразу подавайте.

Це той випадок, коли одна страва легко замінює і швидкий обід, і вечерю для компанії друзів, а смак змушує готувати її знову й знову.

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