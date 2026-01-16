Галета з томатами та карамелізованою цибулею tiktok.com_@trokhlib_liliya

Хрустке тісто, ніжні томати, солодкувата цибуля та ароматний сир роблять її ідеальним варіантом для сніданку, бранчу чи легкої вечері. А бонус — процес приготування настільки простий, що його хочеться повторювати знову й знову.

Галета — це французька випічка, яка відрізняється простотою та водночас елегантністю. Вона не вимагає складних форм чи дорогих інгредієнтів, а результат має вигляд як витвір мистецтва. Поєднання карамелізованої цибулі, соковитих томатів і твердого сиру робить страву насиченою, але легкою, а ніжне тісто додає відчуття затишку та домашнього тепла.

Рецепт, про який розповіли на сторінці Liliya.cooking ідеально підходить для тих, хто хоче здивувати гостей чи потішити себе смачною випічкою без зайвого клопоту.

Інгредієнти

Тісто

борошно 300 г

вершкове масло 120 г

сіль 0,5 ч. л

холодна вода 50 мл

сметана 2 ст. л

Начинка

стиглі томати 2 шт.

велика цибуля 1 шт.

цукор 1 ст. л

соєвий соус 2 ст. л

бальзамічний оцет 1 ст. л

сіль

перець

твердий сир 150 г

італійські трави

кунжут

жовток 1 шт.

олія 1 ст. л

Приготування

Тісто: просіяне борошно перетріть з холодним маслом у крихту. До холодної води додайте сіль і сметану, перемішайте та з’єднайте з борошном. Замісіть еластичне тісто і залиште його у холодильнику на 30 хв. Начинка: цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на олії й вершковому маслі до прозорості. Додайте цукор, соєвий соус і бальзамічний оцет, готуйте до випаровування рідини. Томати наріжте тонкими кружечками. Формування галети: тісто тонко розкачайте. Викладіть карамелізовану цибулю, присипте тертим сиром, викладіть скибочки томатів і посипте італійськими травами. Підніміть краї тіста, змастіть жовтком і присипте кунжутом. Випікання: поставте у розігріту духовку на 35–40 хв за 190°C.

Галета з томатами та карамелізованою цибулею — це смакота, яку хочеться повторювати. Вона гармонійно поєднує ароматні інгредієнти та має ефектний вигляд. З нею навіть буденний вечір перетворюється на маленьке гастрономічне свято.