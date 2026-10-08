Рецепт гарбузового крем-супу, який захочеться готувати всю осінь

Гарбузовий крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

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Коли за вікном стає прохолодніше, на кухні хочеться відчути затишок улюблених страв — теплих, кремових і ароматних. Гарбузовий суп саме з таких, а якщо спочатку овочі запекти до золотистої скоринки, смак виходить ще насиченішим.

Для свого рецепта фудблогерка Ilona Bogdanova радить використовувати гарбуз сорту Хоккайдо. Його особливість у тому, що шкірку можна не зрізати, а достатньо добре вимити гарбуз перед приготуванням.

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Інгредієнти гарбуз 1 шт. близько 1 кг червоний перець 1 шт. цибуля 1 шт. морква 1 шт. часник 2 головки вода 400 мл вершки 200 мл оливкова олія 2 ст. л сіль перець улюблені спеції

Приготування

Гарбуз, перець, цибулю та моркву наріжте, а часник залиште цілими головками. Викладіть усе на деко, застелене пергаментом, і полийте оливковою олією. Запікайте 20 хв за 200°C, поки овочі не підрум’яняться. Потім накрийте їх фольгою та запікайте ще 10 хв, так вони стануть м’якими, але не пересохнуть і не згорять зверху. Перекладіть запечені овочі у каструлю, додайте 400 мл гарячої води, сіль, перець та спеції. Збийте все занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції. Влийте 200 мл вершків і ще раз перебийте суп блендером. За потреби відрегулюйте кількість солі та спецій.

Готовий суп можна доповнити тертим пармезаном, краплею оливкової олії та гарбузовим насінням. А щоб вечеря стала ще затишнішою, подайте його зі свіжим багетом із сиром.

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Усього кілька овочів, вершки та спеції — і на столі матимете ароматний осінній крем-суп із насиченим смаком запечених овочів.

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