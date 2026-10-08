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Рецепт гарбузового крем-супу, який захочеться готувати всю осінь
Цей осінній суп ви захочете готувати знову й знову, бо ніжність і ароматність йому дають рум’яні запечені овочі.
Коли за вікном стає прохолодніше, на кухні хочеться відчути затишок улюблених страв — теплих, кремових і ароматних. Гарбузовий суп саме з таких, а якщо спочатку овочі запекти до золотистої скоринки, смак виходить ще насиченішим.
Для свого рецепта фудблогерка Ilona Bogdanova радить використовувати гарбуз сорту Хоккайдо. Його особливість у тому, що шкірку можна не зрізати, а достатньо добре вимити гарбуз перед приготуванням.
Інгредієнти
- гарбуз
- 1 шт. близько 1 кг
- червоний перець
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 головки
- вода
- 400 мл
- вершки
- 200 мл
- оливкова олія
- 2 ст. л
- сіль
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- перець
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- улюблені спеції
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Приготування
Гарбуз, перець, цибулю та моркву наріжте, а часник залиште цілими головками.
Викладіть усе на деко, застелене пергаментом, і полийте оливковою олією.
Запікайте 20 хв за 200°C, поки овочі не підрум’яняться.
Потім накрийте їх фольгою та запікайте ще 10 хв, так вони стануть м’якими, але не пересохнуть і не згорять зверху.
Перекладіть запечені овочі у каструлю, додайте 400 мл гарячої води, сіль, перець та спеції.
Збийте все занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції.
Влийте 200 мл вершків і ще раз перебийте суп блендером.
За потреби відрегулюйте кількість солі та спецій.
Готовий суп можна доповнити тертим пармезаном, краплею оливкової олії та гарбузовим насінням. А щоб вечеря стала ще затишнішою, подайте його зі свіжим багетом із сиром.
Усього кілька овочів, вершки та спеції — і на столі матимете ароматний осінній крем-суп із насиченим смаком запечених овочів.