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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
2583
Час на прочитання
1 хв

Рецепт гарбузового крем-супу, який захочеться готувати всю осінь

Цей осінній суп ви захочете готувати знову й знову, бо ніжність і ароматність йому дають рум’яні запечені овочі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
47 ккал
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Гарбузовий крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

Гарбузовий крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

Коли за вікном стає прохолодніше, на кухні хочеться відчути затишок улюблених страв — теплих, кремових і ароматних. Гарбузовий суп саме з таких, а якщо спочатку овочі запекти до золотистої скоринки, смак виходить ще насиченішим.

Для свого рецепта фудблогерка Ilona Bogdanova радить використовувати гарбуз сорту Хоккайдо. Його особливість у тому, що шкірку можна не зрізати, а достатньо добре вимити гарбуз перед приготуванням.

Інгредієнти

гарбуз
1 шт. близько 1 кг
червоний перець
1 шт.
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 головки
вода
400 мл
вершки
200 мл
оливкова олія
2 ст. л
сіль
перець
улюблені спеції

Приготування

  1. Гарбуз, перець, цибулю та моркву наріжте, а часник залиште цілими головками.

  2. Викладіть усе на деко, застелене пергаментом, і полийте оливковою олією.

  3. Запікайте 20 хв за 200°C, поки овочі не підрум’яняться.

  4. Потім накрийте їх фольгою та запікайте ще 10 хв, так вони стануть м’якими, але не пересохнуть і не згорять зверху.

  5. Перекладіть запечені овочі у каструлю, додайте 400 мл гарячої води, сіль, перець та спеції.

  6. Збийте все занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції.

  7. Влийте 200 мл вершків і ще раз перебийте суп блендером.

  8. За потреби відрегулюйте кількість солі та спецій.

Готовий суп можна доповнити тертим пармезаном, краплею оливкової олії та гарбузовим насінням. А щоб вечеря стала ще затишнішою, подайте його зі свіжим багетом із сиром.

Усього кілька овочів, вершки та спеції — і на столі матимете ароматний осінній крем-суп із насиченим смаком запечених овочів.

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