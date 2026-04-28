Яблучні оладки tiktok.com/@ptashka.oly

Реклама

Осінь чи весна, ранок чи лінивий вихідний — універсальні рецепти завжди рятують. Яблучні оладки чи як їх ще називають, яблучні деруни — ідеальний баланс між десертом і ситним сніданком. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці ptashka.oly, про простоту, доступність і смак, який не потребує зайвих пояснень. Усе, що потрібно, швидше за все вже є у вашому холодильнику.

Яблучні оладки tiktok.com/@ptashka.oly

Інгредієнти яблука 3 шт. сметана чи йогурт 2 ст. л яйце 1 шт. кориця ½ ч. л борошно 4 ст. л сіль дрібка ванілін дрібка цукор 1 ст. л рослинна олія

Яблучні оладки tiktok.com/@ptashka.oly

Приготування

Очистіть яблука від шкірки та натріть на крупній тертці. Це дасть потрібну соковитість і текстуру. Додайте до яблук яйце, сметану чи йогурт, корицю, ванілін, сіль, борошно та цукор. Добре перемішайте до однорідної маси. Розігрійте сковорідку та злегка збризніть її олією. Викладайте масу ложкою. Смажте на середньому вогні 2–3 хв під кришкою з одного боку. Переверніть і доведіть до готовності вже без кришки.

Саме така техніка дозволяє отримати ніжну середину та рум’яну скоринку.

Подавання

Готові оладки — лише половина задоволення, саме подавання робить їх справжнім десертом:

Реклама

з медом — для натуральної солодкості

з йогуртом — для легкої кислинки

зі сметаною — класичний смак

Можна також додати трохи кориці чи свіжі фрукти зверху.

Яблучні оладки — доказ того, що смачна їжа не має бути складною. Простий набір інгредієнтів, кілька хвилин на кухні і у вас на столі страва, яка дарує тепло, аромат і справжнє задоволення.

Новини партнерів