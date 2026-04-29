Рецепт японського сендвіча з ростбіфом, рикотою та цибулевим соусом

Сендвіч з ростбіфом, рикотою та цибулевим соусом instagram.com/mitamo.kitchen / © Instagram

Японський сендвіч із ростбіфом, овочами та рикотою, про приготування якого розповіли на сторінці mitamo.kitchen — поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, вершкового сиру та насиченого соусу на основі цибулі, вина і соєвого соусу.

Інгредієнти

Для сендвіча

ростбіф

листя салату

помідор

рикота

оливкова олія

часник

багет

Для цибулевого соусу

цибуля 1 шт.

мірін 60 мл

темний соєвий соус 60 мл

червоне вино 40 мл

цукор або мед 2 ч. л

Приготування

Наріжте цибулю. У сотейнику з’єднай цибулю, мірін, соєвий соус, червоне вино та цукор. Повільно уварюй на середньому вогні, періодично помішуйте. Соус готовий, коли стане густішим і набуде насиченого, карамелізованого смаку. Розріжте багет уздовж. Злегка збризніть оливковою олією. Додайте трохи подрібненого чи натертого часнику для аромату. Викладіть листя салату. Додайте нарізаний помідор. Покладіть тонкі шматочки ростбіфа. Додайте щедрий шар рикоти. Полийте цибулевим соусом.

Подавання

Подавайте одразу після складання, поки хліб зберігає хрусткість, а соус не встиг повністю увібратися у м’ясо та рикокту. За бажанням можна додати трохи хріну для гострішого смакового акценту.

Цей сендвіч — приклад того, як класичний стрітфуд може перетворитися на майже ресторанну страву.

