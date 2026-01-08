Рецепт ідеального томленого м’яса з секретним акцентом від Мері Бері / © Credits

Реклама

Кулінарна авторка Мері Бері розповіла, як приготувати свою легендарну повільно томлену яловичину, яка буквально тане у роті та має один несподіваний секретний інгредієнт, який додає страві ідеального «яскравого» смаку.

Після святкової метушні та різдвяних ласощів січень може здаватися особливо довгим і холодним. Часто не вистачає енергії, щоб готувати смачну та ситну їжу. Саме тоді на допомогу приходять страви, які не потребують складних кроків, але дають максимум смаку. Повільно тушкована яловичина від Мері Бері — один із таких рецептів, адже вона ідеальна для сімейної вечері та легко поєднується з сезонними овочами та картопляним пюре.

Мері Бері / © Associated Press

Інгредієнти Яловичина 1,5 кг Цибуля 3 шт. Часник 6 зубчиків Бульйон яловичий 300 мл Борошно 50 г Біле вино 300 мл Вустерський соус 3 ст.л Шампіньйони 300 г Діжонська гірчиця 3 ст.л Крем із хрону 3 ст.л

Приготування

Наріжте м’ясо на порційні шматки та обсмажте на сковороді порційно до золотавої скоринки. Під час смаження перемішуйте, щоб м’ясо підсмажилося рівномірно та зберегло всередині соки. Вийміть обсмажене м’ясо та залиште на тарілці. У тій же пательні обсмажте нарізану цибулю та розчавлений часник, потім додайте бульйон і доведіть до легкого кипіння. Для загущення соусу змішайте борошно з вином і додайте у пательню. Поверніть туди м’ясо та додайте Вустерський соус. Готуйте на дуже маленькому вогні близько 2 годин, поки м’ясо майже не стане м’яким. Додайте нарізані гриби та тушкуйте ще 30 хв. В фіналі додайте секретний інгредієнт Mary Berry — суміш гірчиці та хрону. Добре перемішайте та залиште на декілька хвилин на повільному вогні.

Подача

Подавайте гарячою разом із картопляним пюре та сезонними овочами.

Реклама

Ця страва — ідеальний приклад того, як прості інгредієнти можуть стати кулінарним шедевром. Всього кілька кроків, мінімум зусиль і трохи терпіння, та на столі ароматна, насичена, ніжна яловичина з ідеальним смаковим акцентом. Така вечеря не лише зігріє тіло, а й подарує відчуття домашнього затишку, навіть у найхолодніші січневі вечори.