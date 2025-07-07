- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт картопляної запіканки з фаршем, сиром і яйцями
Приготуйте до обіду чи вечері картопляну запіканку без духовки на сковороді.
Вам знадобляться найпростіші продукти: картопля, будь-який фарш, сир, яйця і зелень.
Інгредієнти
- картопля
- 4 шт.
- фарш курячий
- 400 г
- яйця курячі
- 5 шт.
- сир твердий
- 60 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- трави італійські
- 1 ч. л.
- цибуля зелена
-
- кріп свіжий
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Картоплю очистьте, помийте, злегка обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми шматочками.
Цибулю і часник очистьте та крупно наріжте.
Сир натріть на дрібній тертці.
Зелену цибулю і кріп промийте та дрібно наріжте.
Для заливання збийте в мисці яйця, посоліть, поперчіть, додайте сир, зелень і перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю та обсмажте 15 хвилин до повної готовності. Поперчіть, посоліть і викладіть до миски.
До цієї ж сковороди влийте трохи олії, обсмажте цибулю і часник до злегка золотавого кольору, додайте фарш, паприку, італійські трави, чорний мелений перець, сіль і швидко обсмажте 7–10 хвилин на сильному вогні.
У сковороду з фаршем викладіть картоплю, перемішайте, розрівняйте лопаткою та залийте приготованою сумішшю. Готуйте 5–7 хвилин.
Поради:
Спеції використовуйте за власним смаком.