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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Рецепт картопляної запіканки з фаршем, сиром і яйцями

Приготуйте до обіду чи вечері картопляну запіканку без духовки на сковороді.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
164 ккал
Картопляна запіканка з фаршем сиром та яйцями

Картопляна запіканка з фаршем, сиром і яйцями / © Credits

Вам знадобляться найпростіші продукти: картопля, будь-який фарш, сир, яйця і зелень.

Інгредієнти

картопля
4 шт.
фарш курячий
400 г
яйця курячі
5 шт.
сир твердий
60 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубки
паприка солодка
1 ч. л.
трави італійські
1 ч. л.
цибуля зелена
кріп свіжий
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Картоплю очистьте, помийте, злегка обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми шматочками.

  2. Цибулю і часник очистьте та крупно наріжте.

  3. Сир натріть на дрібній тертці.

  4. Зелену цибулю і кріп промийте та дрібно наріжте.

  5. Для заливання збийте в мисці яйця, посоліть, поперчіть, додайте сир, зелень і перемішайте.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю та обсмажте 15 хвилин до повної готовності. Поперчіть, посоліть і викладіть до миски.

  7. До цієї ж сковороди влийте трохи олії, обсмажте цибулю і часник до злегка золотавого кольору, додайте фарш, паприку, італійські трави, чорний мелений перець, сіль і швидко обсмажте 7–10 хвилин на сильному вогні.

  8. У сковороду з фаршем викладіть картоплю, перемішайте, розрівняйте лопаткою та залийте приготованою сумішшю. Готуйте 5–7 хвилин.

Поради:

  • Спеції використовуйте за власним смаком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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