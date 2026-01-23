ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Рецепт хліба з броколі без борошна — як приготувати корисну альтернативу звичайному буханцю

Легкий, ароматний та з хрумкою скоринкою — це ідеальний варіант для тих, хто хоче урізноманітнити свій раціон без зайвого клопоту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Хліб з броколі tiktok.com_@romayemets

Хліб з броколі tiktok.com_@romayemets

Сьогодні все більше людей шукають альтернативи звичайному хлібу: без борошна, з меншим вмістом вуглеводів і більше овочів у раціоні. Саме для цього фудблогер Рома Ємець запропонував свій рецепт: корисний, швидкий та смачний хліб, у якому головна роль належить броколі. Цей овоч не лише додає смаку та аромату, а й робить страву поживною, адже у ній багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів.

Рецепт ідеально підійде для сніданку, перекушування чи навіть для приготування легких сендвічів.

Інгредієнти

Броколі
1 шт. (500–600 г)
Яйця курячі
3 шт.
Суміш перців
Коріандр мелений
0,5 ч. л
Кукурудзяний крохмаль
2 ст. л
Розпушувач
0,5 ч. л
Сіль
Оливкова олія
2 ст. л
Насіння для посипання

Приготування

  1. Броколі натираємо на крупну тертку (стебло не використовуємо).

  2. Додаємо яйця, спеції, крохмаль, розпушувач, сіль і оливкову олію.

  3. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.

  4. Форму застеляємо пергаментом і змащуємо олією.

  5. Викладаємо масу, розрівнюємо та посипаємо насінням.

  6. Запікаємо за 180°C 20–25 хв.

Результат — ніжний, ароматний хліб з броколі, який можна їсти одразу чи використовувати для сендвічів.

Цей рецепт — ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати корисність і смак. Ніякого борошна, мінімум складних дій і максимум користі для організму. Легкий, яскравий та ароматний хліб можна готувати на сніданок або навіть святковий стіл.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie