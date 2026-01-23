Хліб з броколі tiktok.com_@romayemets

Сьогодні все більше людей шукають альтернативи звичайному хлібу: без борошна, з меншим вмістом вуглеводів і більше овочів у раціоні. Саме для цього фудблогер Рома Ємець запропонував свій рецепт: корисний, швидкий та смачний хліб, у якому головна роль належить броколі. Цей овоч не лише додає смаку та аромату, а й робить страву поживною, адже у ній багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів.

Рецепт ідеально підійде для сніданку, перекушування чи навіть для приготування легких сендвічів.

Інгредієнти Броколі 1 шт. (500–600 г) Яйця курячі 3 шт. Суміш перців Коріандр мелений 0,5 ч. л Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л Розпушувач 0,5 ч. л Сіль Оливкова олія 2 ст. л Насіння для посипання

Приготування

Броколі натираємо на крупну тертку (стебло не використовуємо). Додаємо яйця, спеції, крохмаль, розпушувач, сіль і оливкову олію. Ретельно перемішуємо до однорідної маси. Форму застеляємо пергаментом і змащуємо олією. Викладаємо масу, розрівнюємо та посипаємо насінням. Запікаємо за 180°C 20–25 хв.

Результат — ніжний, ароматний хліб з броколі, який можна їсти одразу чи використовувати для сендвічів.

Цей рецепт — ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати корисність і смак. Ніякого борошна, мінімум складних дій і максимум користі для організму. Легкий, яскравий та ароматний хліб можна готувати на сніданок або навіть святковий стіл.