Рецепт хліба з броколі без борошна — як приготувати корисну альтернативу звичайному буханцю
Легкий, ароматний та з хрумкою скоринкою — це ідеальний варіант для тих, хто хоче урізноманітнити свій раціон без зайвого клопоту.
Сьогодні все більше людей шукають альтернативи звичайному хлібу: без борошна, з меншим вмістом вуглеводів і більше овочів у раціоні. Саме для цього фудблогер Рома Ємець запропонував свій рецепт: корисний, швидкий та смачний хліб, у якому головна роль належить броколі. Цей овоч не лише додає смаку та аромату, а й робить страву поживною, адже у ній багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів.
Рецепт ідеально підійде для сніданку, перекушування чи навіть для приготування легких сендвічів.
Інгредієнти
- Броколі
- 1 шт. (500–600 г)
- Яйця курячі
- 3 шт.
- Суміш перців
-
- Коріандр мелений
- 0,5 ч. л
- Кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л
- Розпушувач
- 0,5 ч. л
- Сіль
-
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Насіння для посипання
-
Приготування
Броколі натираємо на крупну тертку (стебло не використовуємо).
Додаємо яйця, спеції, крохмаль, розпушувач, сіль і оливкову олію.
Ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Форму застеляємо пергаментом і змащуємо олією.
Викладаємо масу, розрівнюємо та посипаємо насінням.
Запікаємо за 180°C 20–25 хв.
Результат — ніжний, ароматний хліб з броколі, який можна їсти одразу чи використовувати для сендвічів.
Цей рецепт — ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати корисність і смак. Ніякого борошна, мінімум складних дій і максимум користі для організму. Легкий, яскравий та ароматний хліб можна готувати на сніданок або навіть святковий стіл.