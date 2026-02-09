Куряча кафта tiktok.com_@iramsfoodstory

Кафта — одна з найпопулярніших страв близькосхідної та середземноморської кухні. Традиційно її готують із баранини чи яловичини, але куряча версія вважається легшою, ніжнішою та універсальною. Саме тому куряча кафта дедалі частіше з’являється у меню сучасних ресторанів.

Рецепт зі сторінки iramsfoodstory — приклад того, як зі звичних інгредієнтів створити страву з ресторанним вайбом і не витрачати пів дня на кухні.

Інгредієнти

Для курячої кафти

курячі стегна без кістки 900 г

цибуля 2 шт.

часник 6 зубчиків

копчена паприка 1 ст. л

часникова приправа 1 ст. л

чорний перець 1 ч. л

суміш спецій 1 ч. л

кумин 1 ч. л

коріандр 1 ч. л

свіжа петрушка 2 ст. л

сіль

олія

Для часникового соусу

майонез 4 ст. л

сметана 4 ст. л

натуральний йогурт 4 ст. л

копчена паприка 1 ст. л

чорний перець 1 ч. л

часниковий порошок 1 ст. л

сіль

Для подачі

піта

грильовані томати

маринована цибуля

грильований халапеньйо

Приготування

У великій мисці змішайте курячий фарш, подрібнену цибулю, часник, петрушку та всі спеції. Масу ретельно вимішайте, вона має стати однорідною та ароматною. Саме на цьому етапі формується смак страви. Злегка змастіть руки олією та сформуйте невеликі подовжені кебаби чи котлети. Вони мають бути компактними, щоб рівномірно просмажитися. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажуйте кафту приблизно 6 хв до золотистої скоринки та повної готовності.

Часниковий соус

У мисці з’єднайте йогурт, сметану та майонез. Додайте спеції, сіль і добре перемішайте до однорідної кремової текстури. Соус має бути ніжним, із легкою копченою ноткою. Він ідеально врівноважує спеції кафти.

Подача

Подавайте курячу кафту з теплою пітою, грильованими овочами та цибулею. За бажанням додайте зелень або трохи лимонного соку, це освіжить смак і зробить страву легшою.

Куряча кафта — це приклад того, як проста страва може мати ефектний вигляд і смакувати по-справжньому святково. Вона ідеальна для сімейної вечері, зустрічі з друзями чи навіть як альтернатива звичним котлетам.