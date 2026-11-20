- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт курячих котлет із ніжною соковитою начинкою
Це смачна альтернатива звичним котлетам, яка легко перетворить домашню вечерю на маленьке гастрономічне задоволення.
Іноді щоб зробити улюблену домашню страву особливою, достатньо лише одного кулінарного секрету. В цьому рецепті, про який розповіла фудблогерка Валерія Матрохіна, ним стала начинка з варених яєць, вершкового сиру, масла та свіжої зелені. Вона робить котлети ніжними й соковитими, а звичайний курячий фарш перетворює на страву, від якої складно відмовитися.
Інгредієнти
Для котлет:
курячий фарш — 650 г
яйце — 1 шт.
вершки — 70 мл
панірувальні сухарі — 3 ст. л.
цибуля — 1 шт. (70–90 г)
часник — 1 зубок
приправа — за смаком
Для начинки:
варені яйця — 3–4 шт.
вершковий сир — 80–90 г
вершкове масло — 40 г
кріп або петрушка — невеликий пучок
сіль
Приготування
До курячого фаршу додаємо яйце, вершки та панірувальні сухарі.
Цибулю натираємо на дрібній тертці, злегка відтискаємо зайвий сік і додаємо до м’яса.
Туди ж натираємо зубок часнику.
Приправляємо фарш сумішшю спецій, добре вимішуємо та ставимо до холодильника на 15–20 хв.
Варені яйця дрібно нарізаємо, змішуємо з вершковим сиром, м’яким маслом і подрібненою зеленню.
Додаємо дрібку солі.
На одну порцію беремо приблизно 80 г фаршу, всередину викладаємо 1 ч. л. начинки з гіркою та ретельно защипуємо краї. Щоб фарш не липнув до рук, блогерка радить змащувати долоні сумішшю води та олії.
Викладаємо котлети до ємності з пергаментом, надаємо їм акуратної форми та ненадовго кладемо до морозильної камери. Легке підморожування допоможе зберегти форму під час смаження.
На добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії смажимо котлети приблизно по 4 хв з кожного боку до золотистої скоринки.
Потім зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та готуємо ще 5–6 хв. Важливо переконатися, що курятина повністю приготувалася всередині.
Валерія Матрохіна радить подавати ці апетитні котлети з ніжним картопляним пюре та хрустким солоним огірочком. Саме так виходить ідеальне поєднання смаків, знайоме з дитинства, проте з цікавою сучасною ноткою.