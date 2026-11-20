Курячі котлети з начинкою / instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

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Іноді щоб зробити улюблену домашню страву особливою, достатньо лише одного кулінарного секрету. В цьому рецепті, про який розповіла фудблогерка Валерія Матрохіна , ним стала начинка з варених яєць, вершкового сиру, масла та свіжої зелені. Вона робить котлети ніжними й соковитими, а звичайний курячий фарш перетворює на страву, від якої складно відмовитися.

Інгредієнти

Для котлет:

курячий фарш — 650 г

яйце — 1 шт.

вершки — 70 мл

панірувальні сухарі — 3 ст. л.

цибуля — 1 шт. (70–90 г)

часник — 1 зубок

приправа — за смаком

Для начинки:

варені яйця — 3–4 шт.

вершковий сир — 80–90 г

вершкове масло — 40 г

кріп або петрушка — невеликий пучок

сіль

Курячі котлети з начинкою / instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

Приготування

До курячого фаршу додаємо яйце, вершки та панірувальні сухарі. Цибулю натираємо на дрібній тертці, злегка відтискаємо зайвий сік і додаємо до м’яса. Туди ж натираємо зубок часнику. Приправляємо фарш сумішшю спецій, добре вимішуємо та ставимо до холодильника на 15–20 хв. Варені яйця дрібно нарізаємо, змішуємо з вершковим сиром, м’яким маслом і подрібненою зеленню. Додаємо дрібку солі. На одну порцію беремо приблизно 80 г фаршу, всередину викладаємо 1 ч. л. начинки з гіркою та ретельно защипуємо краї. Щоб фарш не липнув до рук, блогерка радить змащувати долоні сумішшю води та олії. Викладаємо котлети до ємності з пергаментом, надаємо їм акуратної форми та ненадовго кладемо до морозильної камери. Легке підморожування допоможе зберегти форму під час смаження. На добре розігрітій пательні з невеликою кількістю олії смажимо котлети приблизно по 4 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Потім зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та готуємо ще 5–6 хв. Важливо переконатися, що курятина повністю приготувалася всередині.

Курячі котлети з начинкою / instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

Валерія Матрохіна радить подавати ці апетитні котлети з ніжним картопляним пюре та хрустким солоним огірочком. Саме так виходить ідеальне поєднання смаків, знайоме з дитинства, проте з цікавою сучасною ноткою.

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