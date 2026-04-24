Рецепт легкого китайського супу із фаршем, креветками та локшиною, який хочеться готувати знову і знову

Китайський суп із фаршем, креветками та локшиною

Азійська кухня давно припинила бути чимось екзотичним, сьогодні це про швидкість, користь і насичені смаки. Особливо популярні супи на легкому бульйоні з локшиною та яскравими спеціями. Рецепт від фудблогерки v.vanilinka — це баланс простоти та глибокого смаку, який легко відтворити вдома.

Інгредієнти фарш (свинячий чи курячий) 200 г сирі креветки 6–8 шт. рисова вермішель 120 г свіжий імбир 1 ч. л. часник 2 зубчики чилі (свіжий чи сухий) світлий соєвий соус 2–3 ст. л. темний соєвий соус (для кольору) 1 ч. л. рибний соус (опційно, проте бажано) 2 ст. л. цукор ½ ч. л білий чи чорний перець дрібка легкий курячий бульйон або вода 700–800 мл кунжутна олія зелена цибуля кінза

Приготування

Рисову локшину залийте гарячою водою на 10 хв і злийте. Очистьте креветки, але хвостик можна залишити. Наріжте тоненькими скибочками імбир. Розчавіть часник. Підготуйте зелень. У каструлі розігрійте олію та додайте імбир. Через 1–2 хв додайте фарш і обсмажуйте його, розбивайте грудочки, поки він не стане сірого кольору. Додайте часник і чилі. Прогрійте 1–2 хв, після чого додайте сіль, цукор, перець і влийте світлий соєвий соус. Дайте суміші трохи карамелізуватися, це посилить смак. Далі додайте рибний соус, темний соєвий соус і влийте гарячий бульйон або воду. Залиште кипіти 4–5 хв. Додайте креветки та варіть ще 1–2 хв, цього достатньо, щоб вони стали ніжними та соковитими. У глибоку тарілку викладіть локшину, залийте гарячим супом і додайте зелену цибулю та кінзу. За бажанням також додайте кілька крапель кунжутної олії чи трохи чилі олії.

Цей китайський суп — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний та глибокий смак. Він не вимагає багато часу на приготування, але дає відчуття затишку, тепла та гастрономічного задоволення.