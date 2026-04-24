Рецепти
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Рецепт легкого китайського супу із фаршем, креветками та локшиною, який хочеться готувати знову і знову

Легкий та ароматний, цей суп ідеально вписується у сучасну гастрономічну історію, адже він не вимагає складних інгредієнтів або кулінарних навичок, проте потішить вас «ресторанним» смаком.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Китайський суп із фаршем, креветками та локшиною instagram.com/v.vanilinka / © Instagram

Азійська кухня давно припинила бути чимось екзотичним, сьогодні це про швидкість, користь і насичені смаки. Особливо популярні супи на легкому бульйоні з локшиною та яскравими спеціями. Рецепт від фудблогерки v.vanilinka — це баланс простоти та глибокого смаку, який легко відтворити вдома.

Інгредієнти

фарш (свинячий чи курячий)
200 г
сирі креветки
6–8 шт.
рисова вермішель
120 г
свіжий імбир
1 ч. л.
часник
2 зубчики
чилі (свіжий чи сухий)
світлий соєвий соус
2–3 ст. л.
темний соєвий соус (для кольору)
1 ч. л.
рибний соус (опційно, проте бажано)
2 ст. л.
цукор
½ ч. л
білий чи чорний перець
дрібка
легкий курячий бульйон або вода
700–800 мл
кунжутна олія
зелена цибуля
кінза

Приготування

  1. Рисову локшину залийте гарячою водою на 10 хв і злийте.

  2. Очистьте креветки, але хвостик можна залишити.

  3. Наріжте тоненькими скибочками імбир.

  4. Розчавіть часник.

  5. Підготуйте зелень.

  6. У каструлі розігрійте олію та додайте імбир.

  7. Через 1–2 хв додайте фарш і обсмажуйте його, розбивайте грудочки, поки він не стане сірого кольору.

  8. Додайте часник і чилі.

  9. Прогрійте 1–2 хв, після чого додайте сіль, цукор, перець і влийте світлий соєвий соус.

  10. Дайте суміші трохи карамелізуватися, це посилить смак.

  11. Далі додайте рибний соус, темний соєвий соус і влийте гарячий бульйон або воду.

  12. Залиште кипіти 4–5 хв.

  13. Додайте креветки та варіть ще 1–2 хв, цього достатньо, щоб вони стали ніжними та соковитими.

  14. У глибоку тарілку викладіть локшину, залийте гарячим супом і додайте зелену цибулю та кінзу.

  15. За бажанням також додайте кілька крапель кунжутної олії чи трохи чилі олії.

Цей китайський суп — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний та глибокий смак. Він не вимагає багато часу на приготування, але дає відчуття затишку, тепла та гастрономічного задоволення.

