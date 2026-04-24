Рецепт легкого китайського супу із фаршем, креветками та локшиною, який хочеться готувати знову і знову
Легкий та ароматний, цей суп ідеально вписується у сучасну гастрономічну історію, адже він не вимагає складних інгредієнтів або кулінарних навичок, проте потішить вас «ресторанним» смаком.
Азійська кухня давно припинила бути чимось екзотичним, сьогодні це про швидкість, користь і насичені смаки. Особливо популярні супи на легкому бульйоні з локшиною та яскравими спеціями. Рецепт від фудблогерки v.vanilinka — це баланс простоти та глибокого смаку, який легко відтворити вдома.
Інгредієнти
- фарш (свинячий чи курячий)
- 200 г
- сирі креветки
- 6–8 шт.
- рисова вермішель
- 120 г
- свіжий імбир
- 1 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- чилі (свіжий чи сухий)
-
- світлий соєвий соус
- 2–3 ст. л.
- темний соєвий соус (для кольору)
- 1 ч. л.
- рибний соус (опційно, проте бажано)
- 2 ст. л.
- цукор
- ½ ч. л
- білий чи чорний перець
- дрібка
- легкий курячий бульйон або вода
- 700–800 мл
- кунжутна олія
-
- зелена цибуля
-
- кінза
-
Приготування
Рисову локшину залийте гарячою водою на 10 хв і злийте.
Очистьте креветки, але хвостик можна залишити.
Наріжте тоненькими скибочками імбир.
Розчавіть часник.
Підготуйте зелень.
У каструлі розігрійте олію та додайте імбир.
Через 1–2 хв додайте фарш і обсмажуйте його, розбивайте грудочки, поки він не стане сірого кольору.
Додайте часник і чилі.
Прогрійте 1–2 хв, після чого додайте сіль, цукор, перець і влийте світлий соєвий соус.
Дайте суміші трохи карамелізуватися, це посилить смак.
Далі додайте рибний соус, темний соєвий соус і влийте гарячий бульйон або воду.
Залиште кипіти 4–5 хв.
Додайте креветки та варіть ще 1–2 хв, цього достатньо, щоб вони стали ніжними та соковитими.
У глибоку тарілку викладіть локшину, залийте гарячим супом і додайте зелену цибулю та кінзу.
За бажанням також додайте кілька крапель кунжутної олії чи трохи чилі олії.
Цей китайський суп — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити складний та глибокий смак. Він не вимагає багато часу на приготування, але дає відчуття затишку, тепла та гастрономічного задоволення.