- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Рецепт лімської квасолі у соусі ромеско з лимонною броколі та м’ятним песто
Сучасна вегетаріанська кухня давно вийшла за межі «корисної, але нудної». Сьогодні це про багатство смаку, текстури, соуси зі своєю історією та інгредієнти, які працюють і на задоволення, і на здоров’я. Один із таких прикладів — велика біла квасоля, яка у цій страві перетворюються на ніжну, майже оксамитову основу.
Коли хочеться яскравої, легкої, але водночас поживної їжі, без важких соусів, складних технік приготування, зате з максимальним смаком і користю, варто звернути увагу на рецепт кремової квасолі у соусі ромеско з підпеченою броколі, лимоном і м’ятним песто, про який розповіли на сторінці Planthood.
Головна зірка — соус ромеско — класика іспанської кухні, яка літа знову на піку популярності. У поєднанні з лимонною броколі, м’ятним песто та хрумким мигдалем він створює баланс свіжого та насиченого смаку.
Інгредієнти
Лімська квасоля у соусі ромеско
лімська квасоля 200 г
червоний запечений перець 1 шт.
мигдаль (підсмажений) 30 г
оцет 1 ст. л
оливкова олія 1 ст. л
сіль
перець
Лимонна броколі
середня броколі 1 шт.
лимон (сік і цедра) ½ шт.
оливкова олія 1 ст. л
сіль
перець
М’ятне песто
свіжої м’яти
горіхи (мигдаль або кедрові) 30 г
оливкова олія 2 ст. л
часник 1 зубчик
сіль
перець
Ромеско
Ромеско родом із Каталонії та традиційно його готують на основі запеченого червоного перцю, горіхів, частіше мигдалю або фундука, оливкової олії та оцту. Його смак — глибокий, трохи димний, з легкою кислинкою.
У цій страві ромеско — не просто доповнення, а справжня основа. У ньому повільно прогрівають квасолю, дозволяють їй увібрати соус і стати кремовою без жодних вершків чи масла. Результат — розкішна текстура, яка має фантастичний вигляд, але залишається повністю рослинною.
Лімська квасоля
Вона незамінний інгредієнт рослинного раціону. Вона:
багаті на рослинний білок
містять велику кількість клітковини
є джерелом заліза та кальцію
добре насичують і не перевантажують організм
Саме тому такі страви часто радять не лише веганам, а й тим, хто просто хоче урізноманітнити своє меню та їсти збалансованіше.
Лимонна броколі
Запечена чи підпечена броколі з лимоном — це класика, яка ніколи не підводить. Висока температура робить краї суцвіть злегка хрумкими та карамелізованими, а лимон додає тієї самої яскравої кислотності, яка «підіймає» смак на новий рівень.
У поєднанні з кремовими бобами броколі відповідає за баланс, за відчуття легкості та свіжості у кожному шматку.
М’ятне песто
Ще один елемент, який переводить цю страву в категорію ресторанних, — м’ятне песто. Воно додає:
трав’яної свіжості
легкого холодного контрасту
аромату, який асоціюється з літом
А підсмажений мигдаль завершує композицію, додає хрумкість і підкреслює горіхові ноти соусу ромеско.
Це не просто ще одна рослинна страва, це приклад того, як прості інгредієнти можуть звучати по-новому, якщо дати їм правильний контекст.