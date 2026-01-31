Рецепт лімської квасолі у соусі ромеско з лимонною броколі та м’ятним песто

Лімська квасоля з соусом ромеско instagram.com_planthooduk / © Instagram

Коли хочеться яскравої, легкої, але водночас поживної їжі, без важких соусів, складних технік приготування, зате з максимальним смаком і користю, варто звернути увагу на рецепт кремової квасолі у соусі ромеско з підпеченою броколі, лимоном і м’ятним песто, про який розповіли на сторінці Planthood.

Головна зірка — соус ромеско — класика іспанської кухні, яка літа знову на піку популярності. У поєднанні з лимонною броколі, м’ятним песто та хрумким мигдалем він створює баланс свіжого та насиченого смаку.

Інгредієнти

Лімська квасоля у соусі ромеско

лімська квасоля 200 г

червоний запечений перець 1 шт.

мигдаль (підсмажений) 30 г

оцет 1 ст. л

оливкова олія 1 ст. л

сіль

перець

Лимонна броколі

середня броколі 1 шт.

лимон (сік і цедра) ½ шт.

оливкова олія 1 ст. л

сіль

перець

М’ятне песто

свіжої м’яти

горіхи (мигдаль або кедрові) 30 г

оливкова олія 2 ст. л

часник 1 зубчик

сіль

перець

Ромеско

Ромеско родом із Каталонії та традиційно його готують на основі запеченого червоного перцю, горіхів, частіше мигдалю або фундука, оливкової олії та оцту. Його смак — глибокий, трохи димний, з легкою кислинкою.

У цій страві ромеско — не просто доповнення, а справжня основа. У ньому повільно прогрівають квасолю, дозволяють їй увібрати соус і стати кремовою без жодних вершків чи масла. Результат — розкішна текстура, яка має фантастичний вигляд, але залишається повністю рослинною.

Лімська квасоля

Вона незамінний інгредієнт рослинного раціону. Вона:

багаті на рослинний білок

містять велику кількість клітковини

є джерелом заліза та кальцію

добре насичують і не перевантажують організм

Саме тому такі страви часто радять не лише веганам, а й тим, хто просто хоче урізноманітнити своє меню та їсти збалансованіше.

Лимонна броколі

Запечена чи підпечена броколі з лимоном — це класика, яка ніколи не підводить. Висока температура робить краї суцвіть злегка хрумкими та карамелізованими, а лимон додає тієї самої яскравої кислотності, яка «підіймає» смак на новий рівень.

У поєднанні з кремовими бобами броколі відповідає за баланс, за відчуття легкості та свіжості у кожному шматку.

М’ятне песто

Ще один елемент, який переводить цю страву в категорію ресторанних, — м’ятне песто. Воно додає:

трав’яної свіжості

легкого холодного контрасту

аромату, який асоціюється з літом

А підсмажений мигдаль завершує композицію, додає хрумкість і підкреслює горіхові ноти соусу ромеско.

Це не просто ще одна рослинна страва, це приклад того, як прості інгредієнти можуть звучати по-новому, якщо дати їм правильний контекст.