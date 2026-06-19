Рецепт маринованої щуки: як приготувати класичну рибну закуску

Маринована щука tiktok.com/@margo_kerri

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Фудблогерка Марго Керрі запропонувала класичний спосіб приготування маринованої щуки, який не потребує складних інгредієнтів, але вимагає трохи терпіння. Проте результат того вартий, адже риба виходить ароматною, соковитою та буквально тане у роті.

Інгредієнти

щука

сіль

оцет 9%

цибуля

лавровий лист

чорний перець горошком

рослинна олія

Маринована щука tiktok.com/@margo_kerri

Приготування

Спочатку рибу потрібно ретельно помити, почистити та нарізати на порційні шматочки. Після цього щуку добре солять і залишають у холодильнику на шість годин. Потім шматочки риби заливають 9% оцтом і залишають ще на 12 годин. Далі щуку кілька разів промивають під водою. За бажанням її можна додатково вимочити у холодній воді, щоб смак був ще м’якшим. Після промивання рибу просушують і починають формувати шари у банці: цибуля, щука, лавровий лист і чорний перець горошком. Коли всі інгредієнти викладені, їх заливають рослинною олією так, щоб вона повністю покривала рибу. Банку потрібно поставити у холодильник на 2–3 доби. Саме за цей час щука набуває насиченого смаку та ніжної текстури.

Подавайте її з гарячою картоплею чи скибкою свіжого чорного хліба та насолоджуйтеся класикою, яка ніколи не втрачає своєї актуальності.

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