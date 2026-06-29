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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Рецепт медового печива з корицею

Приготуйте пряне, ароматне медове печиво з корицею.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Коментарі
Медове печиво з корицею

Медове печиво з корицею / © Credits

Ззовні злегка хрустке, м’яке всередині, а під час зберігання довго залишається свіжим.

Інгредієнти

пшеничне борошно
220 г
курячі яйця
1 шт.
вершкове масло
100 г
мед
3 ст. л.
цукор
2 ст. л.
харчова сода
1 ч. л.
мелена кориця
1 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Розтопіть вершкове масло, цукор і мед на водяній бані.

  2. Вбийте яйце, додайте соду, сіль, корицю та поступово всипте борошно, замісіть тісто, яке не повинно липнути до рук, загорніть у харчову плівку та відправте в холодильник на 30–40 хвилин.

  3. На робочу поверхню, злегка присипану борошном, викладіть тісто, розкачайте його і за допомогою формочок виріжте печиво, викладіть на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані одне від одного.

  4. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 10–12 хвилин.

Поради:

  • Якщо у вас немає формочок, скористайтеся звичайною склянкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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