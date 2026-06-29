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Рецепт медового печива з корицею
Приготуйте пряне, ароматне медове печиво з корицею.
Ззовні злегка хрустке, м’яке всередині, а під час зберігання довго залишається свіжим.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 220 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- мед
- 3 ст. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- харчова сода
- 1 ч. л.
- мелена кориця
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
Розтопіть вершкове масло, цукор і мед на водяній бані.
Вбийте яйце, додайте соду, сіль, корицю та поступово всипте борошно, замісіть тісто, яке не повинно липнути до рук, загорніть у харчову плівку та відправте в холодильник на 30–40 хвилин.
На робочу поверхню, злегка присипану борошном, викладіть тісто, розкачайте його і за допомогою формочок виріжте печиво, викладіть на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані одне від одного.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 10–12 хвилин.
Поради:
Якщо у вас немає формочок, скористайтеся звичайною склянкою.