Шоколадний мус / © Credits

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Коли хочеться ефектного десерту без складних технологій, шоколадний мус — безпрограшний варіант. Фудблогерка Zofia Selimi розповіла про рецепт, який готується лише з двох основних інгредієнтів, а результат — повітряний, оксамитовий та насичений шоколадним смаком.

Його можна приготувати заздалегідь і залишити у холодильнику до подачі — ідеальне рішення для святкової вечері, романтичного побачення чи затишного сімейного вечора. Головний секрет — якісний шоколад, добре охолоджені вершки та трохи терпіння.

Інгредієнти

Для мусу

шоколад (темного чи молочного — на ваш смак) — 200 г

вершки для збивання — 400 мл

ванільний цукор — 2 ч. л

Для подавання

вершки — 200 мл

дрібно нарізані фісташки — 1–2 ст. л

свіжа малина чи інші ягоди

Приготування

Поламайте чи наріжте шоколад невеликими шматочками та розтопіть на водяній бані до однорідної, гладкої консистенції. Після цього залиште шоколад повністю охолонути. Тим часом збийте вершки разом із ванільним цукром до м’яких піків. Важливо не перестаратися, вершки мають залишатися ніжними та повітряними. Додайте охолоджений розтоплений шоколад до збитих вершків і дуже обережно перемішайте лопаткою до однорідності. Робіть це повільними рухами, щоб мус не втратив свою легку, пухку текстуру. Готову масу розкладіть у креманки чи порційні склянки та поставте у холодильник щонайменше на 1–2 години. За цей час мус стабілізується та набуде ідеальної консистенції.

Перед подачею прикрасьте десерт легко збитими вершками, свіжою малиною та дрібно посіченими фісташками.

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Цей шоколадний мус доводить, що для вишуканого десерту не потрібен довгий список інгредієнтів. Лише шоколад, вершки та кілька простих кроків, і на столі з’являється ніжний, повітряний десерт із насиченим смаком.

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