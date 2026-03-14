Ніжний вершково-сирний суп із куркою та печерицями

Кремові супи давно стали трендом сучасної домашньої кухні. Вони поєднують у собі простоту приготування, насичений смак і елегантну текстуру, яку ми звикли бачити у меню хороших ресторанів.

Саме таким є вершково-сирний суп із куркою та печерицями, про приготування якого розповіли на сторінці olena.foodblog , — страва, яка готується приблизно за 20 хв, але смакує так, ніби над нею працював шеф-кухар. Головний секрет — гармонійне поєднання простих інгредієнтів, а саме, картоплі, курячого філе, грибів, вершків та плавленого сиру. Разом вони створюють густий, ароматний та дуже ніжний суп, який однаково подобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти картопля 4–5 шт. цибуля 1 шт. морква 1 шт. куряче філе 1 шт. печериці 300 г вершки (15–20%) 100 мл плавлений сир 160 г вершкове масло сіль спеції свіжа зелень

Приготування

Очистьте картоплю та наріжте її кубиками. Поставте варитися у підсоленій воді. Поки картопля готується, на сковороді розтопіть трохи вершкового масла. Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву. Обсмажте їх на вершковому маслі до м’якості. Посоліть і поперчіть овочі, після чого додайте їх до каструлі з картоплею. Саме ця засмажка надає супу приємний домашній аромат. Коли картопля майже готова, влийте вершки та додайте плавлений сир. Добре перемішайте, щоб сир повністю розчинився. За бажанням суп можна збити блендером, щоб отримати кремову текстуру. Наріжте печериці та обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору. Окремо обсмажте нарізане кубиками куряче філе. Після цього додайте гриби та курку до супу і добре перемішайте. Перед подачею посипте суп свіжою зеленню, петрушкою чи кропом. Зелень освіжає смак і робить страву ще апетитнішою.

Поради

Використовуйте вершкове масло. Воно додає насиченіший аромат, ніж рослинна олія.

Обсмажуйте гриби окремо. Так вони збережуть свій смак і не випустять зайву вологу в суп.

Не переварюйте вершки. Достатньо просто прогріти їх у супі.

Іноді найсмачніші страви — це ті, які готуються з простих інгредієнтів і без зайвих складнощів. Вершково-сирний суп із куркою та печерицями — саме такий. А головне — цей суп легко адаптувати під власні смаки, додавати улюблені спеції чи більше грибів.