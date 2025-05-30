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Рецепт окрошки на сироватці з куркою
Окрошка — це холодний суп, який просто незамінний у спекотний літній день.
Замість звичайного квасу приготуйте окрошку на молочній сироватці з курячим філе, яйцями та овочами. Страва виходить легкою та освіжальною. Для заправки окрошки не шкодуйте сметани, чим її більше, тим суп смачніший.
Інгредієнти
- сироватка
- 2,5 л
- куряча грудка
- 400 г
- яйця курячі
- 5 шт.
- картопля
- 4 шт.
- огірки
- 5 шт.
- редис
- 200 г
- сметана
- 300 г
- зелень (цибуля зелена, кріп)
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- гірчиця
- 1-2 ч. л.
- сіль
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Куряче філе промийте, викладіть у каструлю, залийте водою, посоліть.
Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на середньому вогні 25 хвилин. Остудіть.
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть і очистьте.
Картоплю помийте, залийте водою та варіть на середньому вогні 20-25 хвилин. Остудіть та очистьте.
Овочі та зелень промийте під проточною водою.
Куряче філе, яйця, картоплю, огірки та редис наріжте на середні кубики.
Зелень цибулі та кропу подрібніть.
Нарізані інгредієнти викладіть у миску чи супницю, залийте сироваткою, додайте сметану, гірчицю, сіль і добре перемішайте.
Відправте у холодильник на 30-40 хвилин.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності, за бажанням можна додати майонез.