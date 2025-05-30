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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Рецепт окрошки на сироватці з куркою

Окрошка — це холодний суп, який просто незамінний у спекотний літній день.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
52 ккал
Окрошка на сироватці з куркою

Окрошка на сироватці з куркою / © Credits

Замість звичайного квасу приготуйте окрошку на молочній сироватці з курячим філе, яйцями та овочами. Страва виходить легкою та освіжальною. Для заправки окрошки не шкодуйте сметани, чим її більше, тим суп смачніший.

Інгредієнти

сироватка
2,5 л
куряча грудка
400 г
яйця курячі
5 шт.
картопля
4 шт.
огірки
5 шт.
редис
200 г
сметана
300 г
зелень (цибуля зелена, кріп)
гірчиця
1-2 ч. л.
сіль

  1. Куряче філе промийте, викладіть у каструлю, залийте водою, посоліть.

  2. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на середньому вогні 25 хвилин. Остудіть.

  3. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть і очистьте.

  4. Картоплю помийте, залийте водою та варіть на середньому вогні 20-25 хвилин. Остудіть та очистьте.

  5. Овочі та зелень промийте під проточною водою.

  6. Куряче філе, яйця, картоплю, огірки та редис наріжте на середні кубики.

  7. Зелень цибулі та кропу подрібніть.

  8. Нарізані інгредієнти викладіть у миску чи супницю, залийте сироваткою, додайте сметану, гірчицю, сіль і добре перемішайте.

  9. Відправте у холодильник на 30-40 хвилин.

Поради:

Сметану використовуйте будь-якої жирності, за бажанням можна додати майонез.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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