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Рецепт оладок із кабачків та капусти без яєць
Хочеться чогось новенького? Приготуйте оладки з кабачків і капусти без яєць.
Готуються вони дуже швидко і просто, виходять соковитими і смачними. Подайте зі сметаною або улюбленим соусом.
Інгредієнти
- кабачок
- 300 г
- капуста
- 300 г
- борошно пшеничне
- 6 ст. л.
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
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- олія
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- сіль
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Кабачок помийте, очистьте від шкірки та натріть на середню тертку.
Капусту також натріть на середню тертку і викладіть овочі в миску.
Додайте паприку, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте.
Всипте борошно і ще раз добре перемішайте.
У сковороді розігрійте трохи олії.
Столовою ложкою викладіть масу і сформуйте невеликі круглі оладки.
Обсмажте на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Сік із кабачка віджимати не потрібно.