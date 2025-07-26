ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Рецепт оладок із кабачків та капусти без яєць

Хочеться чогось новенького? Приготуйте оладки з кабачків і капусти без яєць.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Оладки з кабачків і капусти без яєць

Оладки з кабачків і капусти без яєць / © Credits

Готуються вони дуже швидко і просто, виходять соковитими і смачними. Подайте зі сметаною або улюбленим соусом.

Інгредієнти

кабачок
300 г
капуста
300 г
борошно пшеничне
6 ст. л.
паприка мелена
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
олія
сіль

  1. Кабачок помийте, очистьте від шкірки та натріть на середню тертку.

  2. Капусту також натріть на середню тертку і викладіть овочі в миску.

  3. Додайте паприку, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте.

  4. Всипте борошно і ще раз добре перемішайте.

  5. У сковороді розігрійте трохи олії.

  6. Столовою ложкою викладіть масу і сформуйте невеликі круглі оладки.

  7. Обсмажте на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Сік із кабачка віджимати не потрібно.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie