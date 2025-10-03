- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт овочевої запіканки з курячим фаршем
Ситна і проста в приготуванні запіканка з курячого фаршу, кабачка, цибулі та помідорів стане ідеальним варіантом для смачного обіду або вечері.
Запіканка виходить корисною і легкою, а яєчно-сметанна заливка зробить її соковитою.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 400 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- кабачок
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Кабачок помийте і натріть на крупну тертку.
Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Помідор наріжте тонкими кружальцями.
У мисці збийте віничком яйця і сметану, викладіть у фарш, додайте борошно, кабачок, цибулю, часник, посоліть, поперчіть, добре перемішайте і залиште на п'ять хвилин.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть масу, розрівняйте, зверху прикрасьте помідорами та накрийте фольгою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 50 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 15-20 хвилин.
Поради:
За бажанням зверху можна посипати будь-яким сиром.
Фарш використовуйте будь-який.