Рецепти
88
1 хв

Рецепт овочевої запіканки з курячим фаршем

Ситна і проста в приготуванні запіканка з курячого фаршу, кабачка, цибулі та помідорів стане ідеальним варіантом для смачного обіду або вечері.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 30 хв.
107 ккал
Овочева запіканка з курячим фаршем

Овочева запіканка з курячим фаршем / © Credits

Запіканка виходить корисною і легкою, а яєчно-сметанна заливка зробить її соковитою.

Інгредієнти

фарш курячий
400 г
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
1 ст. л.
сметана
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
кабачок
1 шт.
помідор
1 шт.
часник
3 зубчики
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Кабачок помийте і натріть на крупну тертку.

  2. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.

  3. Часник очистьте і видавіть через прес.

  4. Помідор наріжте тонкими кружальцями.

  5. У мисці збийте віничком яйця і сметану, викладіть у фарш, додайте борошно, кабачок, цибулю, часник, посоліть, поперчіть, добре перемішайте і залиште на п'ять хвилин.

  6. Форму для запікання змастіть олією, викладіть масу, розрівняйте, зверху прикрасьте помідорами та накрийте фольгою.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 50 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 15-20 хвилин.

Поради:

  • За бажанням зверху можна посипати будь-яким сиром.

  • Фарш використовуйте будь-який.

