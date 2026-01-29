Дрю Беррімор і Валері Бертінеллі youtube.com_TheDrewBarrymoreShow / © YouTube

Паста «що було під рукою» чи, простіше кажучи, паста з того, що знайдеться у холодильнику — це не тільки швидко та смачно, а й можливість зробити вашу кухню свідомішою та менш марнотратною.

Дрю Беррімор, відома акторка та ведуча ранкового шоу, поділилася рецептом універсальної пасти. Вона жартома називає її «garbage pasta» (дослівно — «сміттєва паста») або «що було під рукою» — сміливо і без комплексу, бо у цій страві головне не точне дотримання рецепта, а можливість використати всі ті овочі, які залишилися в холодильнику. Цей варіант пасти схожий на класичний, але з акцентом на легкість і свіжість продуктів.

Основна ідея проста — поєднати свіжі та заморожені овочі з пастою, додати трохи курячого бульйону та води від варіння пасти для насиченішого смаку, а завершити страву свіжим пармезаном та лимонним соком.

Інгредієнти

паста чи спагеті

свіжі овочі (наприклад, броколі, цибуля, болгарський перець, морква, шпинат, капуста та помідори)

заморожені овочі (наприклад, горошок, кукурудза чи мікс)

курячий бульйон

пармезан

лимонний сік

Приготування

Обирайте будь-яку форму пасти, яка є у вас вдома. Дрю показувала варіант із рігатоні на шоу, але можна обрати спагеті — смак від цього не змінюється. Поки паста вариться, наріжте та обсмажте у каструлі свіжі овочі. У Беррімор на кухні це були броколі, цибуля, болгарський перець, морква, шпинат, капуста кейл та помідори. Після того, як овочі трохи протушкувались, влийте курячий бульйон. Це надасть страві глибшого смаку та аромату. Додайте варену пасту в овочеву суміш, а також свої улюблені заморожені овочі: горошок, кукурудзу чи мікс. Додайте трохи води від варіння пасти, вона допоможе утворити легкий соус, який рівномірно вкриє всі інгредієнти. Натріть свіжий пармезан і влийте трохи лимонного соку.

Ця паста — не тільки спосіб швидко нагодувати родину чи друзів, але й можливість проявити креативність на кухні. Вона допомагає використати залишки овочів, зменшує харчові втрати та підходить для будь-якого рівня кулінарної майстерності.

Валері Бертінеллі, акторка та подруга Беррімор, назвала страву «надзвичайно смачною» і це не дивно, адже яскраві кольори, свіжий смак і насичений аромат роблять пасту справжнім відкриттям.

Паста «що було під рукою» від Дрю Беррімор — це більше, ніж просто страва. Це маленький кулінарний лайфгак для тих, хто хоче їсти смачно, корисно та без зайвих витрат. Наступного разу, коли холодильник нагадуватиме хмару хаосу, замість доставлення оберіть цей простий та яскравий рецепт і відкрийте для себе задоволення від творчого підходу до щоденної їжі.