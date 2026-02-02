- Дата публікації
Рецепт пасти з нутом — улюбленої страви Дженніфер Гарнер, яку можна приготувати за час дитячого сну
У світі, в якому вечеря часто змагається за час із роботою, домашніми справами та дитячими графіками, з’являються рецепти нового покоління — швидкі, поживні та по-справжньому комфортні.
Саме про таку страву розповіла Дженніфер Гарнер, яку вона жартома називає «гурме-версією «Spaghetti-Os»». Дженніфер давно відома своїм теплим, домашнім підходом до їжі. Її Instagram-проєкт Pretend Cooking Show став культовим саме тому, що не намагається вразити складними техніками чи недосяжними інгредієнтами. Тут усе про реальне життя — дітей, роботу, втому та бажання все ж нагодувати сім’ю чимось гарним.
Інгредієнти
Для пасти
оливкова олія 2 ст. л
часник 2 зубчики
томатна паста 3 ст. л
сіль 1
чорний перець або чилі пластівці
готовий нут 1 банка 400–450 г
суха дрібна паста ½ склянки
вода 2 склянки
Додатково
броколі
куряче філе 150–200 г
Для завершення
оливкова олія приблизно 1 ст. л на порцію
часник 1 зубчик
свіжий розмарин 1 ч. л
сіль
Приготування
Відваріть куряче філе у підсоленій воді.
У середній або великій каструлі з товстим дном розігрійте 2 ст. л оливкової олії до легкого блиску.
Додайте розчавлені зубчики часнику, готуйте та помішуйте, доки вони злегка не підрум’яняться і не стануть ароматними.
Додайте томатну пасту, сіль і перець. Прогрійте все разом із часником приблизно 30 секунд, щоб томатна паста розкрила смак.
Додайте нут, суху пасту та киплячу воду.
Добре перемішайте, зішкрібайте всі ароматні частинки з дна каструлі.
Зменште вогонь і варіть на повільному кипінні 15–20 хв, поки паста не стане м’якою, а більша частина рідини не вбереться.
Спробуйте та за потреби відкоригуйте приправи.
Розкладіть по тарілках.
У маленькій сковороді на слабкому вогні нагрійте 2–3 ст. л оливкової олії, додайте подрібнений часник, розмарин, сіль і чилі. Щойно часник почне змінювати колір, зніміть з вогню.
Полийте цією олією пасту безпосередньо перед подаванням.
Свою пасту акторка «допрацьовує» подрібненим курячим філе та броколі на парі.
Рецепт пасти з нутом у версії Дженніфер Гарнер — це більше, ніж швидка вечеря. Це сучасний погляд на традиційну кухню, де головне — не складність, а баланс. Баланс між смаком і користю, між турботою про інших і часом для себе.