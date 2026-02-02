ТСН у соціальних мережах

Рецепт пасти з нутом — улюбленої страви Дженніфер Гарнер, яку можна приготувати за час дитячого сну

У світі, в якому вечеря часто змагається за час із роботою, домашніми справами та дитячими графіками, з’являються рецепти нового покоління — швидкі, поживні та по-справжньому комфортні.

Станіслава Бондаренко
Дженіфер Гарнер і Лорен Айленд

Дженіфер Гарнер і Лорен Айленд / © Instagram

Саме про таку страву розповіла Дженніфер Гарнер, яку вона жартома називає «гурме-версією «Spaghetti-Os»». Дженніфер давно відома своїм теплим, домашнім підходом до їжі. Її Instagram-проєкт Pretend Cooking Show став культовим саме тому, що не намагається вразити складними техніками чи недосяжними інгредієнтами. Тут усе про реальне життя — дітей, роботу, втому та бажання все ж нагодувати сім’ю чимось гарним.

Інгредієнти

Для пасти

  • оливкова олія 2 ст. л

  • часник 2 зубчики

  • томатна паста 3 ст. л

  • сіль 1

  • чорний перець або чилі пластівці

  • готовий нут 1 банка 400–450 г

  • суха дрібна паста ½ склянки

  • вода 2 склянки

Додатково

  • броколі

  • куряче філе 150–200 г

Для завершення

  • оливкова олія приблизно 1 ст. л на порцію

  • часник 1 зубчик

  • свіжий розмарин 1 ч. л

  • сіль

Приготування

  1. Відваріть куряче філе у підсоленій воді.

  2. У середній або великій каструлі з товстим дном розігрійте 2 ст. л оливкової олії до легкого блиску.

  3. Додайте розчавлені зубчики часнику, готуйте та помішуйте, доки вони злегка не підрум’яняться і не стануть ароматними.

  4. Додайте томатну пасту, сіль і перець. Прогрійте все разом із часником приблизно 30 секунд, щоб томатна паста розкрила смак.

  5. Додайте нут, суху пасту та киплячу воду.

  6. Добре перемішайте, зішкрібайте всі ароматні частинки з дна каструлі.

  7. Зменште вогонь і варіть на повільному кипінні 15–20 хв, поки паста не стане м’якою, а більша частина рідини не вбереться.

  8. Спробуйте та за потреби відкоригуйте приправи.

  9. Розкладіть по тарілках.

  10. У маленькій сковороді на слабкому вогні нагрійте 2–3 ст. л оливкової олії, додайте подрібнений часник, розмарин, сіль і чилі. Щойно часник почне змінювати колір, зніміть з вогню.

  11. Полийте цією олією пасту безпосередньо перед подаванням.

  12. Свою пасту акторка «допрацьовує» подрібненим курячим філе та броколі на парі.

Рецепт пасти з нутом у версії Дженніфер Гарнер — це більше, ніж швидка вечеря. Це сучасний погляд на традиційну кухню, де головне — не складність, а баланс. Баланс між смаком і користю, між турботою про інших і часом для себе.

