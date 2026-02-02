Дженіфер Гарнер і Лорен Айленд Instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Саме про таку страву розповіла Дженніфер Гарнер , яку вона жартома називає «гурме-версією «Spaghetti-Os»». Дженніфер давно відома своїм теплим, домашнім підходом до їжі. Її Instagram-проєкт Pretend Cooking Show став культовим саме тому, що не намагається вразити складними техніками чи недосяжними інгредієнтами. Тут усе про реальне життя — дітей, роботу, втому та бажання все ж нагодувати сім’ю чимось гарним.

Інгредієнти

Для пасти

оливкова олія 2 ст. л

часник 2 зубчики

томатна паста 3 ст. л

сіль 1

чорний перець або чилі пластівці

готовий нут 1 банка 400–450 г

суха дрібна паста ½ склянки

вода 2 склянки

Додатково

броколі

куряче філе 150–200 г

Для завершення

оливкова олія приблизно 1 ст. л на порцію

часник 1 зубчик

свіжий розмарин 1 ч. л

сіль

Приготування

Відваріть куряче філе у підсоленій воді. У середній або великій каструлі з товстим дном розігрійте 2 ст. л оливкової олії до легкого блиску. Додайте розчавлені зубчики часнику, готуйте та помішуйте, доки вони злегка не підрум’яняться і не стануть ароматними. Додайте томатну пасту, сіль і перець. Прогрійте все разом із часником приблизно 30 секунд, щоб томатна паста розкрила смак. Додайте нут, суху пасту та киплячу воду. Добре перемішайте, зішкрібайте всі ароматні частинки з дна каструлі. Зменште вогонь і варіть на повільному кипінні 15–20 хв, поки паста не стане м’якою, а більша частина рідини не вбереться. Спробуйте та за потреби відкоригуйте приправи. Розкладіть по тарілках. У маленькій сковороді на слабкому вогні нагрійте 2–3 ст. л оливкової олії, додайте подрібнений часник, розмарин, сіль і чилі. Щойно часник почне змінювати колір, зніміть з вогню. Полийте цією олією пасту безпосередньо перед подаванням. Свою пасту акторка «допрацьовує» подрібненим курячим філе та броколі на парі.

Рецепт пасти з нутом у версії Дженніфер Гарнер — це більше, ніж швидка вечеря. Це сучасний погляд на традиційну кухню, де головне — не складність, а баланс. Баланс між смаком і користю, між турботою про інших і часом для себе.