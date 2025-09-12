ТСН у соціальних мережах

Рецепти
67
1 хв

Рецепт печива на пиві

Особливість приготування цього печива в тому, що готується воно на пиві, вдається завжди, а смак і аромат напою зовсім не відчуваються.

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
423 ккал
Печиво на пиві

Печиво на пиві / © Credits

Вам знадобиться світле пиво, борошно, вершкове масло і цукор. Печиво виходить розсипчастим, хрумким і буквально тане в роті.

Інгредієнти

борошно пшеничне
400 г
пиво світле
125 мл
яйце куряче
1 шт.
масло вершкове
200 г
сіль
цукор
для посипання

  1. Заморожене вершкове масло натріть на крупній тертці та перетріть його з просіяним борошном до утворення крихти. Додайте яйце, сіль, влийте пиво та замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку та покладіть до холодильника на одну годину.

  2. На присипаній борошном робочій поверхні розкачайте тісто у пласт і виріжте печиво формочками або просто ножем, нарізавши ромбиками. Кожне печиво вмочіть з одного боку в цукор і викладіть на застелене пергаментом деко на відстані одне від одного.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15–20 хвилин.

Поради:

  • Печиво можна посипати корицею.

  • Тісто на печиво наріжте товщиною 0,5 см.

67
