- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт печива на пиві
Особливість приготування цього печива в тому, що готується воно на пиві, вдається завжди, а смак і аромат напою зовсім не відчуваються.
Вам знадобиться світле пиво, борошно, вершкове масло і цукор. Печиво виходить розсипчастим, хрумким і буквально тане в роті.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 400 г
- пиво світле
- 125 мл
- яйце куряче
- 1 шт.
- масло вершкове
- 200 г
- сіль
- цукор
- для посипання
Заморожене вершкове масло натріть на крупній тертці та перетріть його з просіяним борошном до утворення крихти. Додайте яйце, сіль, влийте пиво та замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку та покладіть до холодильника на одну годину.
На присипаній борошном робочій поверхні розкачайте тісто у пласт і виріжте печиво формочками або просто ножем, нарізавши ромбиками. Кожне печиво вмочіть з одного боку в цукор і викладіть на застелене пергаментом деко на відстані одне від одного.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15–20 хвилин.
Поради:
Печиво можна посипати корицею.
Тісто на печиво наріжте товщиною 0,5 см.