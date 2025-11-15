- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
Рецепт підливи із сушених білих грибів
Приготуйте смачну, ситну підливу із сушених грибів і сметани, яка може запросто замінити м’ясо.
Вона ідеально доповнить картопляне пюре, макарони, вареники, деруни та багато інших страв.
Інгредієнти
- гриби білі сухі
- 30 г
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Білі гриби замочіть у воді на 1-2 години, потім воду злийте, залийте чистою водою і варіть 30 хвилин на малому вогні (відвар із грибів не виливайте). Гриби дрібно наріжте.
На сухій пательні обсмажте борошно до світло-коричневого кольору і викладіть на тарілку.
Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики й обсмажте на олії до прозорості, додайте гриби, обсмажене борошно, відвар грибний (1,5 склянки), вершкове масло, перець чорний мелений, лавровий лист, сіль, перемішайте й тушкуйте п’ять хвилин, потім викладіть сметану й тушкуйте ще три хвилини.
Поради:
За бажанням грибну підливу можна збити блендером.
Якщо підливу ви хочете зробити рідшою, додайте більше грибного відвару.