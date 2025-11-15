ТСН у соціальних мережах

Рецепти
97
1 хв

Рецепт підливи із сушених білих грибів

Приготуйте смачну, ситну підливу із сушених грибів і сметани, яка може запросто замінити м’ясо.

Катерина Труш
3 год. 15 хв.
202 ккал
Рецепт підливи із сушених білих грибів / © Credits

Вона ідеально доповнить картопляне пюре, макарони, вареники, деруни та багато інших страв.

Інгредієнти

гриби білі сухі
30 г
борошно пшеничне
2 ст. л.
сметана
3 ст. л.
масло вершкове
1 ст. л.
олія
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
сіль

  1. Білі гриби замочіть у воді на 1-2 години, потім воду злийте, залийте чистою водою і варіть 30 хвилин на малому вогні (відвар із грибів не виливайте). Гриби дрібно наріжте.

  2. На сухій пательні обсмажте борошно до світло-коричневого кольору і викладіть на тарілку.

  3. Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики й обсмажте на олії до прозорості, додайте гриби, обсмажене борошно, відвар грибний (1,5 склянки), вершкове масло, перець чорний мелений, лавровий лист, сіль, перемішайте й тушкуйте п’ять хвилин, потім викладіть сметану й тушкуйте ще три хвилини.

Поради:

  • За бажанням грибну підливу можна збити блендером.

  • Якщо підливу ви хочете зробити рідшою, додайте більше грибного відвару.

97
