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Рецепт полунично-бананового смузі
У сезон ягід приготуйте за кілька хвилин корисне та ароматне полунично-бананове смузі. Воно сподобається і дітям, і дорослим.
Це чудовий варіант легкого, освіжального перекусу, який додасть вам чудовий заряд бадьорості на весь день.
Інгредієнти
- свіжа полуниця
- 400 г
- банан
- 2 шт.
- натуральний йогурт (знежирений)
- 400 мл
Помийте полуницю під проточною водою і висушіть, розклавши на паперовому рушнику. Видаліть плодоніжки та розріжте на дві частини.
Банан очистьте та наріжте невеликими кружечками.
До чаші блендера викладіть полуницю і банан та подрібніть до стану пюре, потім влийте йогурт і збийте ще раз до однорідної пухкої маси.
Розлийте по келихах і подайте до столу.
Поради:
За бажанням додайте цукор або мед.
Келихи можна заздалегідь охолодити в холодильнику.