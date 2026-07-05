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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Рецепт полунично-бананового смузі

У сезон ягід приготуйте за кілька хвилин корисне та ароматне полунично-бананове смузі. Воно сподобається і дітям, і дорослим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Коментарі
Полунично-банановий смузі

Полунично-бананове смузі / © Credits

Це чудовий варіант легкого, освіжального перекусу, який додасть вам чудовий заряд бадьорості на весь день.

Інгредієнти

свіжа полуниця
400 г
банан
2 шт.
натуральний йогурт (знежирений)
400 мл

  1. Помийте полуницю під проточною водою і висушіть, розклавши на паперовому рушнику. Видаліть плодоніжки та розріжте на дві частини.

  2. Банан очистьте та наріжте невеликими кружечками.

  3. До чаші блендера викладіть полуницю і банан та подрібніть до стану пюре, потім влийте йогурт і збийте ще раз до однорідної пухкої маси.

  4. Розлийте по келихах і подайте до столу.

Поради:

  • За бажанням додайте цукор або мед.

  • Келихи можна заздалегідь охолодити в холодильнику.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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