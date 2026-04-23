Рецепт пряних булочок із XVI століття — чому Єлизавета I дозволяла пекти їх лише в окремі дні
Лишень уявіть, вузька вуличка Лондона XVI століття, запах кориці та гвоздики просочується з маленької пекарні і це вже привід для порушення закону. Колись пряні булочки були не просто десертом, а майже «забороненим задоволенням».
Сучасна гастрономія часто надихається історією, але рідко настільки буквально. Пряні булочки, відомі як «Spice Buns», мають не лише насичений аромат, а й справжній історичне підґрунтя, про це розповів фудблогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.
У XVI–XVII століттях у Великій Британії діяли закони, які обмежували випікання пряної здоби. У 1592 році королева Єлизавета I видала указ, згідно з яким такі булочки дозволялося пекти лише у визначені дні, наприклад, на похоронах, у Страсну п’ятницю чи на Різдво. Усі інші випадки — під забороною.За порушення вся випічка конфісковувалась і передавалась бідним.
Сьогодні це звучить як сюжет для фільму, але тоді — це була цілковита реальність. І, можливо, саме цей «заборонений» статус зробив пряні булочки ще бажанішими.
Пряні булочки — класична здоба з теплими спеціями, яка ідеально поєднує ніжне дріжджове тісто, аромат кориці, мускатного горіха та гвоздики, солодку фруктову нотку родзинок і делікатний цитрусовий акцент апельсинової води. Це випічка, яка буквально «пахне затишком».
Інгредієнти
Для тіста
борошно 480 г
сіль 9 г
цукор 50 г
молоко 225 г
дріжджі 7 г
яйця 2 шт.
вершкове масло 50 г
кориця 5 г
духмяний перець 2 г
гвоздика 2 г
мускатний горіх 2 г
смородина сушена 75 г
апельсинова квіткова вода 8 г
Для глазурі
жирні вершки 100 г
цукор 100 г
мадера 10 г
Приготування
Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси.
Замісіть м’яке, еластичне тісто.
Залиште тісто підходити приблизно на 90 хв, поки воно не збільшиться в об’ємі.
Розділіть тісто на порційні шматочки та сформуйте булочки.
Залиште сформовані булочки ще на 90 хв для повторного підіймання.
Випікайте у духовці за температури 200°C приблизно 25–30 хв до рум’яної скоринки.
Поки булочки ще теплі, змастіть їх глазур’ю з вершків, цукру та мадери, це додасть блиску й насиченого смаку.
Ці булочки — не просто десерт, а маленька подорож у часі. Їхній аромат легко уявити у старовинній пекарні, теплий, пряний та дещо святковий. І, можливо, саме тому вони ідеально підходять до затишного ранку з чаєм, сімейного столу чи як домашній десерт.
Пряні булочки — приклад того, як кулінарія зберігає дух епох. Колись обмежені законом, сьогодні ці булочки стали символом свободи смаку та гастрономічної творчості. І якщо раніше їх випікання могло завершитися конфіскацією, то тепер є лише один ризик, що вони зникнуть зі столу надто швидко.