Рецепти
Рецепт пряних булочок із XVI століття — чому Єлизавета I дозволяла пекти їх лише в окремі дні

Лишень уявіть, вузька вуличка Лондона XVI століття, запах кориці та гвоздики просочується з маленької пекарні і це вже привід для порушення закону. Колись пряні булочки були не просто десертом, а майже «забороненим задоволенням».

Коментарі
Пряні булочки instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Сучасна гастрономія часто надихається історією, але рідко настільки буквально. Пряні булочки, відомі як «Spice Buns», мають не лише насичений аромат, а й справжній історичне підґрунтя, про це розповів фудблогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.

У XVI–XVII століттях у Великій Британії діяли закони, які обмежували випікання пряної здоби. У 1592 році королева Єлизавета I видала указ, згідно з яким такі булочки дозволялося пекти лише у визначені дні, наприклад, на похоронах, у Страсну п’ятницю чи на Різдво. Усі інші випадки — під забороною.За порушення вся випічка конфісковувалась і передавалась бідним.

Сьогодні це звучить як сюжет для фільму, але тоді — це була цілковита реальність. І, можливо, саме цей «заборонений» статус зробив пряні булочки ще бажанішими.

Пряні булочки — класична здоба з теплими спеціями, яка ідеально поєднує ніжне дріжджове тісто, аромат кориці, мускатного горіха та гвоздики, солодку фруктову нотку родзинок і делікатний цитрусовий акцент апельсинової води. Це випічка, яка буквально «пахне затишком».

Інгредієнти

Для тіста

  • борошно 480 г

  • сіль 9 г

  • цукор 50 г

  • молоко 225 г

  • дріжджі 7 г

  • яйця 2 шт.

  • вершкове масло 50 г

  • кориця 5 г

  • духмяний перець 2 г

  • гвоздика 2 г

  • мускатний горіх 2 г

  • смородина сушена 75 г

  • апельсинова квіткова вода 8 г

Для глазурі

  • жирні вершки 100 г

  • цукор 100 г

  • мадера 10 г

Приготування

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси.

  2. Замісіть м’яке, еластичне тісто.

  3. Залиште тісто підходити приблизно на 90 хв, поки воно не збільшиться в об’ємі.

  4. Розділіть тісто на порційні шматочки та сформуйте булочки.

  5. Залиште сформовані булочки ще на 90 хв для повторного підіймання.

  6. Випікайте у духовці за температури 200°C приблизно 25–30 хв до рум’яної скоринки.

  7. Поки булочки ще теплі, змастіть їх глазур’ю з вершків, цукру та мадери, це додасть блиску й насиченого смаку.

Ці булочки — не просто десерт, а маленька подорож у часі. Їхній аромат легко уявити у старовинній пекарні, теплий, пряний та дещо святковий. І, можливо, саме тому вони ідеально підходять до затишного ранку з чаєм, сімейного столу чи як домашній десерт.

Пряні булочки — приклад того, як кулінарія зберігає дух епох. Колись обмежені законом, сьогодні ці булочки стали символом свободи смаку та гастрономічної творчості. І якщо раніше їх випікання могло завершитися конфіскацією, то тепер є лише один ризик, що вони зникнуть зі столу надто швидко.

