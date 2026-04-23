Пряні булочки

Сучасна гастрономія часто надихається історією, але рідко настільки буквально. Пряні булочки, відомі як «Spice Buns», мають не лише насичений аромат, а й справжній історичне підґрунтя, про це розповів фудблогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.

У XVI–XVII століттях у Великій Британії діяли закони, які обмежували випікання пряної здоби. У 1592 році королева Єлизавета I видала указ, згідно з яким такі булочки дозволялося пекти лише у визначені дні, наприклад, на похоронах, у Страсну п’ятницю чи на Різдво. Усі інші випадки — під забороною.За порушення вся випічка конфісковувалась і передавалась бідним.

Сьогодні це звучить як сюжет для фільму, але тоді — це була цілковита реальність. І, можливо, саме цей «заборонений» статус зробив пряні булочки ще бажанішими.

Пряні булочки — класична здоба з теплими спеціями, яка ідеально поєднує ніжне дріжджове тісто, аромат кориці, мускатного горіха та гвоздики, солодку фруктову нотку родзинок і делікатний цитрусовий акцент апельсинової води. Це випічка, яка буквально «пахне затишком».

Інгредієнти

Для тіста

борошно 480 г

сіль 9 г

цукор 50 г

молоко 225 г

дріжджі 7 г

яйця 2 шт.

вершкове масло 50 г

кориця 5 г

духмяний перець 2 г

гвоздика 2 г

мускатний горіх 2 г

смородина сушена 75 г

апельсинова квіткова вода 8 г

Для глазурі

жирні вершки 100 г

цукор 100 г

мадера 10 г

Приготування

Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідної маси. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Залиште тісто підходити приблизно на 90 хв, поки воно не збільшиться в об’ємі. Розділіть тісто на порційні шматочки та сформуйте булочки. Залиште сформовані булочки ще на 90 хв для повторного підіймання. Випікайте у духовці за температури 200°C приблизно 25–30 хв до рум’яної скоринки. Поки булочки ще теплі, змастіть їх глазур’ю з вершків, цукру та мадери, це додасть блиску й насиченого смаку.

Ці булочки — не просто десерт, а маленька подорож у часі. Їхній аромат легко уявити у старовинній пекарні, теплий, пряний та дещо святковий. І, можливо, саме тому вони ідеально підходять до затишного ранку з чаєм, сімейного столу чи як домашній десерт.

Пряні булочки — приклад того, як кулінарія зберігає дух епох. Колись обмежені законом, сьогодні ці булочки стали символом свободи смаку та гастрономічної творчості. І якщо раніше їх випікання могло завершитися конфіскацією, то тепер є лише один ризик, що вони зникнуть зі столу надто швидко.