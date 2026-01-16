ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Ідеальні домашні сирні та цибулеві крекери — рецепт хрумкої закуски

Домашні крекери — це не лише смачний перекус, а й маленьке свято для вашої кухні. Хрусткі, ароматні, з сирною ноткою чи пікантною зеленню, вони стають ідеальним доповненням до чаю, кави чи легких закусок.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
328 ккал
Крекер сирний та цибулевий tiktok.com_@romayemets

Крекер сирний та цибулевий tiktok.com_@romayemets

Фудблогер Рома Ємець розповів про свій улюблений рецепт сирних і цибулевих крекерів, який легко повторити навіть у домашніх умовах.

Магазинні крекери рідко можуть зрівнятися з тими, які зроблені власноруч. Домашні вироби завжди свіжі, ароматні та без непотрібних домішок. Крім того, приготування — це маленький ритуал, адже ви можете експериментувати з сирами, зеленню чи спеціями та створювати власний унікальний смак.

Інгредієнти

Молоко коров’яче
150 г
Вершкове масло
60 г
Сіль
5 г
Цукор
5 г
Сухі дріжджі (свіжі дріжджі беріть у 3 рази більше)
5 г
Пшеничне борошно
300 г
Розпушувач
1 ч.л
Пармезан
40 г
Цибуля зелена
50 г

Приготування

  1. У миску влийте тепле молоко та додайте розтоплене масло. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі, перемішайте вінчиком до однорідності.

  2. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Це забезпечить крекерам пористу, хрумку текстуру.

  3. Замішуйте тісто 5 хв, поки воно не перестане липнути до рук. Накрийте рушником і залиште на 30 хв за кімнатної температури.

  4. Натріть пармезан на дрібній тертці та дрібно наріжте зелену цибулю.

  5. Тісто, розділіть на дві частини. В одну додайте пармезан, в іншу — цибулю. Добре перемішайте та залиште обидві частини на 30 хв відпочити, загорніть у плівку.

  6. Тісто викладіть на пергамент, накрийте ще одним листом пергаменту та розкачайте до товщини приблизно 2 мм.

  7. Наріжте на рівні квадратики чи смужки. Проколіть поверхню виделкою, це допоможе уникнути здуття під час випікання.

  8. Випікайте за 170°C протягом 15–20 хв. Час залежить від типу духовки та наявності конвекції.

  9. Дайте крекерам охолонути та насолоджуйтесь хрумкою, ароматною закускою вдома.

Приготування домашніх крекерів — це проста, але надзвичайно приємна справа. Сирні та цибулеві крекери доводять, що смачні закуски не обов’язково купувати у магазині. Трохи часу, улюблені інгредієнти та увага до деталей і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie