- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 2 хв
Ідеальні домашні сирні та цибулеві крекери — рецепт хрумкої закуски
Домашні крекери — це не лише смачний перекус, а й маленьке свято для вашої кухні. Хрусткі, ароматні, з сирною ноткою чи пікантною зеленню, вони стають ідеальним доповненням до чаю, кави чи легких закусок.
Фудблогер Рома Ємець розповів про свій улюблений рецепт сирних і цибулевих крекерів, який легко повторити навіть у домашніх умовах.
Магазинні крекери рідко можуть зрівнятися з тими, які зроблені власноруч. Домашні вироби завжди свіжі, ароматні та без непотрібних домішок. Крім того, приготування — це маленький ритуал, адже ви можете експериментувати з сирами, зеленню чи спеціями та створювати власний унікальний смак.
Інгредієнти
- Молоко коров’яче
- 150 г
- Вершкове масло
- 60 г
- Сіль
- 5 г
- Цукор
- 5 г
- Сухі дріжджі (свіжі дріжджі беріть у 3 рази більше)
- 5 г
- Пшеничне борошно
- 300 г
- Розпушувач
- 1 ч.л
- Пармезан
- 40 г
- Цибуля зелена
- 50 г
Приготування
У миску влийте тепле молоко та додайте розтоплене масло. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі, перемішайте вінчиком до однорідності.
Додайте просіяне борошно та розпушувач. Це забезпечить крекерам пористу, хрумку текстуру.
Замішуйте тісто 5 хв, поки воно не перестане липнути до рук. Накрийте рушником і залиште на 30 хв за кімнатної температури.
Натріть пармезан на дрібній тертці та дрібно наріжте зелену цибулю.
Тісто, розділіть на дві частини. В одну додайте пармезан, в іншу — цибулю. Добре перемішайте та залиште обидві частини на 30 хв відпочити, загорніть у плівку.
Тісто викладіть на пергамент, накрийте ще одним листом пергаменту та розкачайте до товщини приблизно 2 мм.
Наріжте на рівні квадратики чи смужки. Проколіть поверхню виделкою, це допоможе уникнути здуття під час випікання.
Випікайте за 170°C протягом 15–20 хв. Час залежить від типу духовки та наявності конвекції.
Дайте крекерам охолонути та насолоджуйтесь хрумкою, ароматною закускою вдома.
Приготування домашніх крекерів — це проста, але надзвичайно приємна справа. Сирні та цибулеві крекери доводять, що смачні закуски не обов’язково купувати у магазині. Трохи часу, улюблені інгредієнти та увага до деталей і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки.