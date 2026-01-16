Крекер сирний та цибулевий tiktok.com_@romayemets

Фудблогер Рома Ємець розповів про свій улюблений рецепт сирних і цибулевих крекерів, який легко повторити навіть у домашніх умовах.

Магазинні крекери рідко можуть зрівнятися з тими, які зроблені власноруч. Домашні вироби завжди свіжі, ароматні та без непотрібних домішок. Крім того, приготування — це маленький ритуал, адже ви можете експериментувати з сирами, зеленню чи спеціями та створювати власний унікальний смак.

Інгредієнти Молоко коров’яче 150 г Вершкове масло 60 г Сіль 5 г Цукор 5 г Сухі дріжджі (свіжі дріжджі беріть у 3 рази більше) 5 г Пшеничне борошно 300 г Розпушувач 1 ч.л Пармезан 40 г Цибуля зелена 50 г

Приготування

У миску влийте тепле молоко та додайте розтоплене масло. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі, перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Це забезпечить крекерам пористу, хрумку текстуру. Замішуйте тісто 5 хв, поки воно не перестане липнути до рук. Накрийте рушником і залиште на 30 хв за кімнатної температури. Натріть пармезан на дрібній тертці та дрібно наріжте зелену цибулю. Тісто, розділіть на дві частини. В одну додайте пармезан, в іншу — цибулю. Добре перемішайте та залиште обидві частини на 30 хв відпочити, загорніть у плівку. Тісто викладіть на пергамент, накрийте ще одним листом пергаменту та розкачайте до товщини приблизно 2 мм. Наріжте на рівні квадратики чи смужки. Проколіть поверхню виделкою, це допоможе уникнути здуття під час випікання. Випікайте за 170°C протягом 15–20 хв. Час залежить від типу духовки та наявності конвекції. Дайте крекерам охолонути та насолоджуйтесь хрумкою, ароматною закускою вдома.

Приготування домашніх крекерів — це проста, але надзвичайно приємна справа. Сирні та цибулеві крекери доводять, що смачні закуски не обов’язково купувати у магазині. Трохи часу, улюблені інгредієнти та увага до деталей і ваша кухня наповниться ароматом свіжої випічки.