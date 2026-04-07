Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Рецепт пухкої та ароматної паски, яка вдається з першого разу

Ідеальна паска — це не лише про рецепт, а про аромат ванілі та ніжне тісто. Але що як ми скажемо, що існує формула, яка гарантує результат навіть з першої спроби?

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Великдень — це про традиції, але сучасна кухня дедалі частіше шукає баланс між класикою та точністю. Менше «на око» та більше розуміння процесів. Саме тому рецепти, де все грам за грамом, а кожен етап пояснений, стають новим стандартом домашнього випікання.

Ця паска, про рецепт якої розповіли на сторінці katherine.nari, виходить невеличка, приблизно 500 г, тож ідеально підійде на пробу. Її легко масштабувати, а головне, вона дозволяє відчути сам процес і зрозуміти, як працює здобне тісто.

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

Опара

  • борошно 60 г

  • молоко кімнатної температури 60 г

  • пресовані дріжджі 8 г

Тісто

  • борошно 100 г

  • яйце 1 шт. (приблизно 55 г)

  • цукор 50 г

  • мед 5 г

  • сіль 3 г

  • ванільний ароматизатор 1–2 г

  • вершкове масло (холодне) 60 г

Додатки

  • родзинки 60 г

  • апельсинові цукати 20 г

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Опара

  1. Змішайте всі інгредієнти до однорідності, накрийте та залиште на 20–30 хв.

Готова опара — це пухка структура, пористість і легкий аромат ферментації. Саме вона задає тон пасці.

Тісто

  1. У чаші міксера поєднайте опару, борошно, цукор і половину яйця.

  2. Замішуйте десь 7–8 хв. Спочатку тісто здається щільним і це нормально.

  3. Далі додайте другу половину яйця та сіль.

  4. Вимішуйте ще 4 хв.

На цьому етапі починає розвиватися глютен, саме він відповідає за еластичність.

Масло

  1. Вершкове масло додається в 3 етапи. Це не випадково, адже кожна порція повинна повністю увійти у тісто та структура має залишатися гладкою. У результаті тісто стає еластичним, м’яким і добре розтягується.

  2. Наприкінці додайте мед і ванільний ароматизатор.

  3. Після цього додайте наповнення.

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Додатки

  1. Родзинки попередньо промийте та добре висушіть.

  2. Додавайте у тісто на низькій швидкості, щоб вони рівномірно розподілилися та не пошкодили структуру.

Ферментація

  1. Тісто накрийте та залиште у теплому місці приблизно на 2 години. Воно має збільшитися вдвічі та стати легким.

  2. Після цього сформуйте кулю та перекладають у форму. Тісто має займати лише 1/3 висоти форми.

Фінал

Ще один важливий етап — фінальне підіймання. Воно займає близько 2–2,5 години за кімнатної температури. Тісто повинно піднятися майже до краю форми, приблизно на 1,5–2 см нижче.

Випікання

  1. Випікайте за температури у 170°C на режимі конвекції, приблизно 25–30 хв.

  2. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона має бути сухою.

Домашня паска — більше, ніж випічка, це процес, який вчить терпіння, уваги до деталей та любові до простих речей. Іноді достатньо одного правильного рецепта, щоб відчути впевненість на кухні. Цей — саме такий, він не лякає складністю, але дає результат, яким хочеться пишатися.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
