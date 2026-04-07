Рецепт пухкої та ароматної паски, яка вдається з першого разу

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Реклама

Великдень — це про традиції, але сучасна кухня дедалі частіше шукає баланс між класикою та точністю. Менше «на око» та більше розуміння процесів. Саме тому рецепти, де все грам за грамом, а кожен етап пояснений, стають новим стандартом домашнього випікання.

Ця паска, про рецепт якої розповіли на сторінці katherine.nari, виходить невеличка, приблизно 500 г, тож ідеально підійде на пробу. Її легко масштабувати, а головне, вона дозволяє відчути сам процес і зрозуміти, як працює здобне тісто.

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

Опара

борошно 60 г

молоко кімнатної температури 60 г

пресовані дріжджі 8 г

Тісто

борошно 100 г

яйце 1 шт. (приблизно 55 г)

цукор 50 г

мед 5 г

сіль 3 г

ванільний ароматизатор 1–2 г

вершкове масло (холодне) 60 г

Додатки

родзинки 60 г

апельсинові цукати 20 г

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Опара

Змішайте всі інгредієнти до однорідності, накрийте та залиште на 20–30 хв.

Готова опара — це пухка структура, пористість і легкий аромат ферментації. Саме вона задає тон пасці.

Реклама

Тісто

У чаші міксера поєднайте опару, борошно, цукор і половину яйця. Замішуйте десь 7–8 хв. Спочатку тісто здається щільним і це нормально. Далі додайте другу половину яйця та сіль. Вимішуйте ще 4 хв.

На цьому етапі починає розвиватися глютен, саме він відповідає за еластичність.

Масло

Вершкове масло додається в 3 етапи. Це не випадково, адже кожна порція повинна повністю увійти у тісто та структура має залишатися гладкою. У результаті тісто стає еластичним, м’яким і добре розтягується. Наприкінці додайте мед і ванільний ароматизатор. Після цього додайте наповнення.

Пухка та ароматна паска tiktok.com/@katherine.nari

Додатки

Родзинки попередньо промийте та добре висушіть. Додавайте у тісто на низькій швидкості, щоб вони рівномірно розподілилися та не пошкодили структуру.

Ферментація

Тісто накрийте та залиште у теплому місці приблизно на 2 години. Воно має збільшитися вдвічі та стати легким. Після цього сформуйте кулю та перекладають у форму. Тісто має займати лише 1/3 висоти форми.

Фінал

Ще один важливий етап — фінальне підіймання. Воно займає близько 2–2,5 години за кімнатної температури. Тісто повинно піднятися майже до краю форми, приблизно на 1,5–2 см нижче.

Випікання

Випікайте за температури у 170°C на режимі конвекції, приблизно 25–30 хв. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона має бути сухою.

Домашня паска — більше, ніж випічка, це процес, який вчить терпіння, уваги до деталей та любові до простих речей. Іноді достатньо одного правильного рецепта, щоб відчути впевненість на кухні. Цей — саме такий, він не лякає складністю, але дає результат, яким хочеться пишатися.