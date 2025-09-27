- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт пирога з кабачків із сиром
Цей пиріг з кабачків із сиром сподобається як дорослим, так і дітям.
Страва виходить соковитою і легкою. Подавайте її в гарячому вигляді на сніданок або як закушування, доповнивши свіжими овочами, сметаною чи соусом.
Інгредієнти
- кабачки
- 600 г
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- молоко
- 100 мл
- сир твердий
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- розпушувач
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кріп
-
- рослинна олія
-
Кабачок помийте, натріть на крупну тертку та відтисніть рідину.
Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте дрібними кубиками, часник видавіть через прес.
Твердий сир натріть на крупну тертку.
Просіяне борошно з’єднайте з розпушувачем.
Яйця з молоком і сіллю злегка збийте віничком.
Кріп промийте під проточною водою і подрібніть.
До миски викладіть кабачки, яйця, цибулю, часник, кріп, чорний мелений перець, перемішайте. Додайте сир, борошно і ще раз добре перемішайте.
Форму для запікання змастіть рослинною олією, викладіть тісто та розподіліть його рівним шаром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Молоко використовуйте будь-якої жирності.