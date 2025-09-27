ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
1 хв

Рецепт пирога з кабачків із сиром

Цей пиріг з кабачків із сиром сподобається як дорослим, так і дітям.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Пиріг з кабачків із сиром

Пиріг з кабачків із сиром / © Credits

Страва виходить соковитою і легкою. Подавайте її в гарячому вигляді на сніданок або як закушування, доповнивши свіжими овочами, сметаною чи соусом.

Інгредієнти

кабачки
600 г
борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
3 шт.
молоко
100 мл
сир твердий
100 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубки
розпушувач
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп
рослинна олія

  1. Кабачок помийте, натріть на крупну тертку та відтисніть рідину.

  2. Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте дрібними кубиками, часник видавіть через прес.

  3. Твердий сир натріть на крупну тертку.

  4. Просіяне борошно з’єднайте з розпушувачем.

  5. Яйця з молоком і сіллю злегка збийте віничком.

  6. Кріп промийте під проточною водою і подрібніть.

  7. До миски викладіть кабачки, яйця, цибулю, часник, кріп, чорний мелений перець, перемішайте. Додайте сир, борошно і ще раз добре перемішайте.

  8. Форму для запікання змастіть рослинною олією, викладіть тісто та розподіліть його рівним шаром.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Дата публікації
Наступна публікація

