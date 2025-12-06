- Дата публікації
Рецепт пирога "Жульєн" із куркою та грибами
Якщо ви хочете порадувати своїх гостей або близьких чимось незвичайним, обов’язково приготуйте пиріг «Жульєн».
Випічка з ароматними грибами, з ніжним курячим м’ясом, вершковим соусом, з сирною, золотистою скоринкою виходить смачною навіть у охолодженому вигляді, і чудово підійде як для вечері, так і для святкового столу.
Інгредієнти:
Для тіста:
борошно пшеничне — 250 г;
яйця курячі — 2 шт.;
масло вершкове — 100 г;
сіль — щіпка.
Для начинки:
курячі стегна (без кісток) — 250 г;
печериці свіжі — 350 г;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
перець чорний мелений;
сіль;
олія.
Для заливки:
сир твердий — 100 г;
яйця курячі — 2 шт.;
вершки 10% — 200 г;
сіль.
Приготування:
У миску просійте борошно, додайте яйця, м’яке вершкове масло, сіль і замісіть еластичне і пружне тісто, скачайте його в кулю і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Печериці помийте і наріжте на тонкі скибочки.
Сир натріть на велику тертку.
Курячі стегна промийте, обсушіть паперовим рушником і обсмажте на олії з двох боків до золотистого кольору, поперчіть, посоліть і наріжте на середні кубики.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м’якості, додайте гриби, посоліть і обсмажте до злегка золотистого кольору.
У мисці з’єднайте яйця, вершки, 1/3 частину твердого сиру, сіль і збийте вінчиком.
Охолоджене тісто рівномірно розподіліть по формі, формуючи бортики. Викладіть м’ясо рівним шаром, потім гриби, залийте заливкою і посипте твердим сиром, що залишився.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг трохи остудіть і витягніть із форми.
Поради:
Вершки можна замінити сметаною.
Вершки використовуйте будь-якої жирності.