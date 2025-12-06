ТСН у соціальних мережах

Рецепти
24
2 хв

Рецепт пирога "Жульєн" із куркою та грибами

Якщо ви хочете порадувати своїх гостей або близьких чимось незвичайним, обов’язково приготуйте пиріг «Жульєн».

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пиріг жульєн із куркою та грибами

Пиріг жульєн із куркою та грибами / © Credits

Випічка з ароматними грибами, з ніжним курячим м’ясом, вершковим соусом, з сирною, золотистою скоринкою виходить смачною навіть у охолодженому вигляді, і чудово підійде як для вечері, так і для святкового столу.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 250 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • масло вершкове — 100 г;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • курячі стегна (без кісток) — 250 г;

  • печериці свіжі — 350 г;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія.

Для заливки:

  • сир твердий — 100 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • вершки 10% — 200 г;

  • сіль.

Приготування:

  1. У миску просійте борошно, додайте яйця, м’яке вершкове масло, сіль і замісіть еластичне і пружне тісто, скачайте його в кулю і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  2. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  3. Печериці помийте і наріжте на тонкі скибочки.

  4. Сир натріть на велику тертку.

  5. Курячі стегна промийте, обсушіть паперовим рушником і обсмажте на олії з двох боків до золотистого кольору, поперчіть, посоліть і наріжте на середні кубики.

  6. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м’якості, додайте гриби, посоліть і обсмажте до злегка золотистого кольору.

  7. У мисці з’єднайте яйця, вершки, 1/3 частину твердого сиру, сіль і збийте вінчиком.

  8. Охолоджене тісто рівномірно розподіліть по формі, формуючи бортики. Викладіть м’ясо рівним шаром, потім гриби, залийте заливкою і посипте твердим сиром, що залишився.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг трохи остудіть і витягніть із форми.

Поради:

  • Вершки можна замінити сметаною.

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

