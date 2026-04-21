Рецепт салату з молодої капусти, редиски та огірків
Свіжий, хрумкий весняний салат, який ідеально підійде як легкий гарнір до м’яса, птиці чи риби.
Страва готується дуже швидко та просто, а головне — без майонезу, що робить її кориснішою.
Інгредієнти
- капуста молода
- 300 г
- огірки свіжі
- 2 шт.
- редиска
- 200 г
- цибуля зелена
-
- кріп свіжий
-
- олія оливкова
- 30 мл
- сік лимонний
- 20 мл
- гірчиця зерниста
-
- перець мелений чорний
-
- сіль
-
Овочі помийте та обсушіть паперовим рушником.
Капусту наріжте тонкою соломкою і злегка помніть її руками.
Огірки наріжте півкільцями.
Редиску наріжте тонкими кружальцями.
Зелену цибулю і кріп подрібніть.
Усі овочі викладіть до миски.
Змішайте оливкову олію, гірчицю, лимонний сік і полийте сумішшю салат.
Додайте чорний мелений перець, посоліть, перемішайте, викладіть до салатника та подайте до столу.
Поради:
Зелень використовуйте за своїм смаком.