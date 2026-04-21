Рецепт салату з молодої капусти, редиски та огірків

Свіжий, хрумкий весняний салат, який ідеально підійде як легкий гарнір до м’яса, птиці чи риби.

Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г: 60 ккал
60 ккал
Страва готується дуже швидко та просто, а головне — без майонезу, що робить її кориснішою.

Інгредієнти

капуста молода
300 г
огірки свіжі
2 шт.
редиска
200 г
цибуля зелена
кріп свіжий
олія оливкова
30 мл
сік лимонний
20 мл
гірчиця зерниста
перець мелений чорний
сіль

  1. Овочі помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Капусту наріжте тонкою соломкою і злегка помніть її руками.

  3. Огірки наріжте півкільцями.

  4. Редиску наріжте тонкими кружальцями.

  5. Зелену цибулю і кріп подрібніть.

  6. Усі овочі викладіть до миски.

  7. Змішайте оливкову олію, гірчицю, лимонний сік і полийте сумішшю салат.

  8. Додайте чорний мелений перець, посоліть, перемішайте, викладіть до салатника та подайте до столу.

Поради:

  • Зелень використовуйте за своїм смаком.

