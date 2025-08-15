ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з баклажанів болгарського перцю та помідорів

Приготуйте свіжий, яскравий, корисний салат із запечених баклажанів, болгарського перцю і помідорів із зеленню та ароматною олією.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Салат із баклажанів болгарського перцю та помідорів

Салат із баклажанів болгарського перцю та помідорів / © Credits

Ідеальне доповнення до м'яса, риби або до будь-якого гарніру: картопляного пюре, відвареного рису чи гречаної каші.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
болгарський перець
2 шт.
помідори
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
олія (нерафінована)
перець чорний мелений
сіль
петрушка свіжа

  1. Баклажани і солодкий перець помийте, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, зубочисткою або виделкою зробіть проколи в овочах і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 35-40 хвилин, потім викладіть на тарілку, трохи остудіть, зніміть шкірку, видаліть у перцю насіння і наріжте на смужки.

  2. Помідори помийте і наріжте півкільцями.

  3. Часник очистьте і дрібно порубайте.

  4. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.

  5. Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  6. У глибокий салатник викладіть баклажани, болгарський перець, помідори, цибулю, часник, додайте перець чорний мелений, сіль, олію, перемішайте і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Олію використовуйте на свій смак.

