- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з баклажанів болгарського перцю та помідорів
Приготуйте свіжий, яскравий, корисний салат із запечених баклажанів, болгарського перцю і помідорів із зеленню та ароматною олією.
Ідеальне доповнення до м'яса, риби або до будь-якого гарніру: картопляного пюре, відвареного рису чи гречаної каші.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- болгарський перець
- 2 шт.
- помідори
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія (нерафінована)
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- петрушка свіжа
-
Баклажани і солодкий перець помийте, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, зубочисткою або виделкою зробіть проколи в овочах і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 35-40 хвилин, потім викладіть на тарілку, трохи остудіть, зніміть шкірку, видаліть у перцю насіння і наріжте на смужки.
Помідори помийте і наріжте півкільцями.
Часник очистьте і дрібно порубайте.
Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.
Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У глибокий салатник викладіть баклажани, болгарський перець, помідори, цибулю, часник, додайте перець чорний мелений, сіль, олію, перемішайте і прикрасьте зеленню.
Поради:
Олію використовуйте на свій смак.