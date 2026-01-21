ТСН у соціальних мережах

Рецепти
120
1 хв

Рецепт салату з буряка, оселедця та маринованої цибулі: швидкий варіант шуби

Цей салат нагадує улюблений усіма «Оселедець під шубою», тільки готується він набагато простіше і швидше.

Катерина Труш
1 год. 20 хв.
128 ккал
Салат із буряка, оселедця та маринованої цибулі

Салат із буряка, оселедця та маринованої цибулі / © Credits

Страва стане чудовим доповненням до закускового столу або легкого обіду.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
оселедець, філе
250 г
цибуля червона
1 шт.
оцет винний
1 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Буряк помийте і відваріть 30-60 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте тонкими скибочками.

  2. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями. Викладіть у посудину, влийте винний оцет, додайте цукор, сіль, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім рідину злийте.

  3. Яйце відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.

  4. Оселедець наріжте так само, як і буряк, тонкими скибочками.

  5. У салатник викладіть буряк, оселедець, цибулю червону, поперчіть, додайте сметану і перемішайте.

  6. Викладіть у салатник.

  7. Перед подаванням посипте яйцем.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

