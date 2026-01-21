- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з буряка, оселедця та маринованої цибулі: швидкий варіант шуби
Цей салат нагадує улюблений усіма «Оселедець під шубою», тільки готується він набагато простіше і швидше.
Страва стане чудовим доповненням до закускового столу або легкого обіду.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- оселедець, філе
- 250 г
- цибуля червона
- 1 шт.
- оцет винний
- 1 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Буряк помийте і відваріть 30-60 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте тонкими скибочками.
Цибулю очистьте, наріжте півкільцями. Викладіть у посудину, влийте винний оцет, додайте цукор, сіль, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім рідину злийте.
Яйце відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
Оселедець наріжте так само, як і буряк, тонкими скибочками.
У салатник викладіть буряк, оселедець, цибулю червону, поперчіть, додайте сметану і перемішайте.
Викладіть у салатник.
Перед подаванням посипте яйцем.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.