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Рецепт салату з буряка, тунця, кукурудзи та маринованих грибів
Приготуйте смачний, корисний салат нашвидкуруч, який чудово підійде до святкового столу або просто до обіду чи вечері.
Страву готують із простих продуктів, без майонезу, вона виходить красивою та апетитною.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- тунець консервований
- 1 банка
- кукурудза консервована
- 150 г
- гриби мариновані
- 170 г
- цибуля ріпчаста червона
- 0,5 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія оливкова
- 3 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- гірчиця французька
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- кріп
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- сіль
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Буряк помийте, залийте водою і варіть на середньому вогні 40-60 хвилин за закритої кришки.
Остудіть, очистьте і наріжте невеликими кубиками.
Цибулю, часник очистьте, цибулю наріжте тонкими півкільцями, часник натріть на дрібній тертці.
Мариновані гриби наріжте невеликими пластинами.
Із тунця та кукурудзи злийте рідину.
Тунець розімніть злегка виделкою.
Для заправки в миску влийте олію оливкову, додайте часник, лимонний сік, гірчицю, кріп, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
У салатник викладіть буряк, тунець, кукурудзу, гриби мариновані, цибулю, влийте заправку і перемішайте.
Поради:
Мариновані гриби використовуйте будь-які.