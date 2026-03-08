ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з буряка з чорносливом і родзинками

Ця страва сподобається тим, хто любить корисні, легкі овочеві салати на кожен день.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
118 ккал
Салат із буряка з чорносливом і родзинками

Салат із буряка з чорносливом і родзинками / © Credits

Це ідеальне поєднання буряка, чорносливу, родзинок і часнику.

Інгредієнти

буряк
500 г
чорнослив
50 г
родзинки
50 г
волоські горіхи
40 г
часник
2 зубки
сметана
4 ст. л.
зелень петрушки
сіль

  1. Буряк ретельно помийте, покладіть до каструлі, залийте водою та варіть від моменту закипання 40–60 хвилин на слабкому вогні.

  2. Остудіть, очистьте і натріть на тертку для корейської моркви.

  3. Чорнослив помийте теплою водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  4. Родзинки залийте гарячою водою на 5 хвилин, воду злийте та обсушіть їх.

  5. Часник очистьте і подрібніть ножем.

  6. Волоські горіхи порубайте ножем.

  7. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  8. У мисці з’єднайте буряк, чорнослив, родзинки, часник і горіхи, посоліть, заправте сметаною та перемішайте.

  9. Покладіть салат до холодильника на 30 хвилин настоятися, потім викладіть його гіркою на плоске блюдо та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Буряк можна запекти в духовці.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie