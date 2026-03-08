- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт салату з буряка з чорносливом і родзинками
Ця страва сподобається тим, хто любить корисні, легкі овочеві салати на кожен день.
Це ідеальне поєднання буряка, чорносливу, родзинок і часнику.
Інгредієнти
- буряк
- 500 г
- чорнослив
- 50 г
- родзинки
- 50 г
- волоські горіхи
- 40 г
- часник
- 2 зубки
- сметана
- 4 ст. л.
- зелень петрушки
-
- сіль
-
Буряк ретельно помийте, покладіть до каструлі, залийте водою та варіть від моменту закипання 40–60 хвилин на слабкому вогні.
Остудіть, очистьте і натріть на тертку для корейської моркви.
Чорнослив помийте теплою водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Родзинки залийте гарячою водою на 5 хвилин, воду злийте та обсушіть їх.
Часник очистьте і подрібніть ножем.
Волоські горіхи порубайте ножем.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
У мисці з’єднайте буряк, чорнослив, родзинки, часник і горіхи, посоліть, заправте сметаною та перемішайте.
Покладіть салат до холодильника на 30 хвилин настоятися, потім викладіть його гіркою на плоске блюдо та прикрасьте зеленню.
Поради:
Буряк можна запекти в духовці.