Рецепти
26
1 хв

Рецепт салату з кальмарами, яйцем і цибулею

Приготуйте простий і швидкий салат із кальмарів, яєць і цибулі. Він стане чудовою прикрасою будь-якого столу.

Салат із кальмарами, яйцем і цибулею

Салат із кальмарами, яйцем і цибулею / © Credits

Головне, не переваріть кальмари, інакше вони вийдуть жорсткими і салат буде зіпсований.

Інгредієнти:

  • кальмари (заморожені) — 500 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика);

  • сметана — 2 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для маринування цибулі:

  • вода — 100 мл;

  • цукор — 1 ч. л.;

  • оцет яблучний — 1,5 ст. л.;

  • сіль — 0,5 ч. л.

Приготування:

  1. Цибулю почистьте, наріжте півкільцями і викладіть у ємність, додайте сіль, цукор, оцет, залийте водою, перемішайте, залиште на 10-15 хвилин, відкиньте на друшляк і злегка відіжміть.

  2. Яйця відваріть вісім хвилин від моменту закипання.

  3. Остудіть, очистьте і наріжте соломкою.

  4. Кальмари розморозьте, зніміть плівку, почистьте усередині та промийте.

  5. Відваріть у підсоленій воді, від моменту закипання одну хвилину.

  6. Воду злийте, кальмари остудіть і також наріжте соломкою.

  7. У миску викладіть кальмари, яйця, цибулю ріпчасту, поперчіть, посоліть, додайте сметану і перемішайте, потім викладіть на красиве блюдо.

Поради:

  • Для маринування цибулі можна використовувати оцет столовий 9%.

  • Замість сметани в салат можна додати майонез.

