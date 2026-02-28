- Дата публікації
Рецепт салату з кальмарами, яйцем і цибулею
Приготуйте простий і швидкий салат із кальмарів, яєць і цибулі. Він стане чудовою прикрасою будь-якого столу.
Головне, не переваріть кальмари, інакше вони вийдуть жорсткими і салат буде зіпсований.
Інгредієнти:
кальмари (заморожені) — 500 г;
яйця курячі — 2 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика);
сметана — 2 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Для маринування цибулі:
вода — 100 мл;
цукор — 1 ч. л.;
оцет яблучний — 1,5 ст. л.;
сіль — 0,5 ч. л.
Приготування:
Цибулю почистьте, наріжте півкільцями і викладіть у ємність, додайте сіль, цукор, оцет, залийте водою, перемішайте, залиште на 10-15 хвилин, відкиньте на друшляк і злегка відіжміть.
Яйця відваріть вісім хвилин від моменту закипання.
Остудіть, очистьте і наріжте соломкою.
Кальмари розморозьте, зніміть плівку, почистьте усередині та промийте.
Відваріть у підсоленій воді, від моменту закипання одну хвилину.
Воду злийте, кальмари остудіть і також наріжте соломкою.
У миску викладіть кальмари, яйця, цибулю ріпчасту, поперчіть, посоліть, додайте сметану і перемішайте, потім викладіть на красиве блюдо.
Поради:
Для маринування цибулі можна використовувати оцет столовий 9%.
Замість сметани в салат можна додати майонез.